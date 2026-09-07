La gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, explicó que varios empresarios han manifestado su intención de contribuir a la recuperación del departamento tras las afectaciones registradas.

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Entre las propuestas destaca la de David Vélez, presidente y fundador de Nubank, quien expresó su interés en apoyar la educación.

Según la gobernadora, la iniciativa de Vélez no se limitaría a construir o reparar escuelas, sino que buscaría contribuir a la creación de una infraestructura educativa de calidad, con mejores condiciones para estudiantes y comunidades.

La propuesta hace parte de un esquema más amplio de participación del sector privado en la recuperación de las zonas afectadas.

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“Algunos de los empresarios nos han manifestado sus propuestas. David Vélez, por ejemplo, nos dijo que quiere aportar a la educación, pero no solo en construir las escuelas, sino en crear una infraestructura educativa de calidad”, añadió la gobernadora en Blu Radio.

La mandataria señaló que se está planteando un modelo de “apadrinamiento” de infraestructuras, mediante el cual empresarios puedan asumir el apoyo a determinados proyectos, sectores o zonas.

La estrategia contempla principalmente la recuperación de colegios y hospitales que resultaron afectados.

En el caso de los centros de salud, el propósito es mejorar las condiciones de las instalaciones y garantizar que puedan prestar servicios de mayor calidad a los pacientes.

La idea es organizar el apoyo empresarial de acuerdo con las necesidades específicas de cada territorio, permitiendo que diferentes compañías acompañen la recuperación de infraestructuras esenciales.

La gobernadora destacó que esta participación del sector privado sería complementaria a los esfuerzos del Gobierno y permitiría acelerar la reconstrucción y recuperación de servicios fundamentales como educación y salud en las comunidades afectadas del Chocó.

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