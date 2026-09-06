Por: El Espectador

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El presidente Abelardo de la Espriella se prepara para liderar, este 7 de septiembre, un encuentro fundamental en Quibdó, Chocó, junto a integrantes clave del sector empresarial y líderes gremiales. Esta cita, que tendrá lugar en el comando departamental de Policía en el barrio Cristo Rey, busca fortalecer las estrategias del Plan Especial para el Chocó y avanzar en la reactivación económica de zonas recientemente impactadas por el terremoto de magnitud 7,4 ocurrido el pasado 10 de agosto, tal como lo indica información oficial recopilada en su más reciente visita al territorio.

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Entre los invitados a esta reunión se destacan nombres influyentes del empresariado nacional: Jaime y Gabriel Gilinski, Alejandro Santo Domingo, Luis Carlos Sarmiento, Fuad Char, Juan Carlos Mora, César Caicedo y Miguel Cortés. Todos ellos ya habían participado en una reunión previa en Barranquilla, donde, según la Presidencia, trazaron líneas de acción para apoyar a las regiones damnificadas. En ese primer acercamiento —ocurrido en la sede alterna de la Presidencia en Barranquilla— el mandatario solicitó específicamente a Luis Carlos Sarmiento (Grupo Aval), Jaime y Gabriel Gilinski (Banco GNB Sudameris) y Miguel Cortés (Grupo Bolívar, dueño de Davivienda) la reducción de la tasa de interés para créditos de vivienda dirigidos a los damnificados, logrando así que el porcentaje efectivo anual quede en 8 % durante toda la vida del crédito.

La visita programada para septiembre también busca consolidar un plan integral de recuperación y transformación para el Chocó, departamento que según De la Espriella ha permanecido rezagado en términos de inversión y desarrollo. El propio mandatario resaltó la necesidad de “llevarle, de una vez por todas, el progreso, la inversión y el desarrollo que durante tantos años le han sido negados”.

En línea con estas medidas, el 26 de agosto pasado, De la Espriella anunció la entrega de subsidios económicos a familias damnificadas por el terremoto, estipulando montos iniciales de 875.452 pesos colombianos durante tres meses. Además, adelantó la puesta en marcha del llamado “Fondo Milagro”, instancia que administrará recursos por 30 billones de pesos para la reconstrucción y que operará en coordinación con aseguradoras, entidades bancarias, el Fondo Nacional del Ahorro y constructoras. Así, la reconstrucción y la política de subsidios se estructuran bajo la supervisión directa del gobierno y con el compromiso de importantes sectores privados, según datos de El Espectador y declaraciones oficiales recogidas en el comunicado presidencial.

¿Qué es el Plan Especial para el Chocó y cómo beneficia a los damnificados del terremoto?

El Plan Especial para el Chocó, liderado por el presidente Abelardo de la Espriella, reúne a los principales empresarios colombianos para diseñar estrategias que impulsen la economía local tras el terremoto del 10 de agosto. Entre sus beneficios se encuentran el acceso a créditos de vivienda con tasa de interés reducida y la entrega de subsidios, así como la destinación de recursos para la reconstrucción de las zonas perjudicadas.

¿Para qué servirá el “Fondo Milagro” anunciado para la reconstrucción tras el terremoto de agosto?

El “Fondo Milagro” es un fondo especial con un presupuesto de 30 billones de pesos que administrará la reconstrucción de las áreas afectadas por el terremoto. Servirá para otorgar subsidios de vivienda y financiar nuevas obras, trabajando coordinadamente con aseguradoras, bancos, el Fondo Nacional del Ahorro y empresas del sector constructor.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.