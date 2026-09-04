Por: EL PILON SA

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La madrugada del viernes 4 de septiembre marcó el final de Naín Andrés Pérez Toncel, conocido como alias ‘Bendito Menor’, y de Rosa Angélica Tarazona, identificada como ‘La Bebesita’. Ambos fueron sorprendidos en una vivienda del barrio Los Olivos, en la ciudad de Riohacha, departamento de La Guajira, durante un operativo coordinado de la Fuerza Pública. De acuerdo con la información suministrada, en este procedimiento participaron comandos ‘Los Lobos’ adscritos a la Policía y unidades de Fuerzas Especiales, quienes habrían planeado el operativo específicamente para dar con el paradero de Pérez Toncel, señalado como cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ASCN).

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Un aspecto que ha captado la atención es lo sucedido un mes antes de este operativo. Rosa Angélica Tarazona, ‘La Bebecita’, utilizó sus redes sociales —específicamente su cuenta de Instagram— para compartir un tatuaje, el 4 de agosto de 2026. Este tatuaje estaba dedicado a Pérez Toncel y llevaba su nombre completo. En el video publicado, Tarazona mostró el diseño, el cual representa a la pareja de manera particular: él aparece como un esqueleto y ella de carne y hueso. Ambas figuras están contenidas en una especie de corazón, un símbolo que interpretan como una representación de la relación personal entre los dos. Al acompañar la imagen, ‘La Bebesita’ escribió: “Jamás me voy a arrepentir de haberme tatuado el nombre de la persona que me ayudó a sacar mi potencial. Jamás me arrepentiré de cargarlo todo el tiempo conmigo”.

En dicho tatuaje también aparecen los números 21-04-2024. Sobre el significado de esta fecha aún no se conoce una versión oficial. La información pública no ha permitido establecer si corresponde al día en que se realizó el tatuaje o marca un momento significativo para la pareja, dejando abierta la interpretación del motivo.

El trágico desenlace se produjo cuando, según lo reportado, ‘Bendito Menor’ y ‘La Bebesita’ dormían en la vivienda al momento de ser sorprendidos por las autoridades. Tras el operativo, los cuerpos de ambos fueron trasladados a Barranquilla y quedaron bajo custodia de Medicina Legal, entidad encargada de adelantar el proceso de identificación. Tal como señalaron voceros oficiales, el traslado se justificó tanto por motivos de seguridad como por el perfil que ostentaban los fallecidos en las investigaciones adelantadas. Por otro lado, la ASCN, grupo armado del que era cabecilla Pérez Toncel, anunció que no tomará represalias por estos hechos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué papel jugaba ‘La Bebesita’ en la organización de alias ‘Bendito Menor’?

Según información revelada en diversos reportes, Rosa Angélica Tarazona, conocida como ‘La Bebesita’, no solo era la compañera sentimental de Naín Andrés Pérez Toncel, alias ‘Bendito Menor’, sino que también manejaba aspectos clave como las finanzas y la vida cotidiana del cabecilla, contribuyendo directamente a su círculo de confianza y operaciones diarias.

¿Cuál es el significado detrás del tatuaje que compartió ‘La Bebesita’ antes del operativo?

El tatuaje que Rosa Angélica Tarazona publicó un mes antes del operativo tiene una carga simbólica especial: representa a la pareja con el cabecilla como un esqueleto y a ella como figura humana, ambos dentro de un corazón. Incluye el nombre completo de Pérez Toncel y la fecha 21-04-2024, aunque el significado exacto de ese día no ha sido esclarecido. Esta demostración pública evidencia la relación cercana entre ambos y el valor sentimental que ‘La Bebesita’ le atribuía.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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