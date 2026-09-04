Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Una cuidadosa operación adelantada por la Policía Nacional en Ibagué permitió la desarticulación de ‘Los Andariegos’, una estructura señalada de comercializar estupefacientes en la comuna 8 de la ciudad. Luego de ocho meses de investigación, las autoridades lograron capturar a 10 personas que presuntamente integraban la organización, entre quienes estaría Miguel Botero, conocido como alias ‘Paisa’, identificado como posible cabecilla y con seis anotaciones judiciales. Según información de la SIJIN de la Policía Metropolitana de Ibagué y la Fiscalía Especializada Antinarcóticos, recopilada en el proceso investigativo, la banda concentraba su operación en barrios como La Chuquía, La Pioja, Jardín Santander, Nuevo Combeima, Protecho Topacio y Tulio Varón.

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La estructura delictiva habría convertido diferentes espacios públicos de la comuna 8 en puntos estratégicos para la venta de droga, que operaba de manera continua las 24 horas del día. De acuerdo con las autoridades, los integrantes se organizaban en turnos de 12 horas para mantener la actividad ilícita sin interrupciones, incluso en zonas donde frecuentaban niños, niñas y adolescentes, lo que había provocado alarma en la comunidad. La modalidad de distribución al menudeo dificultaba la judicialización de los vendedores, pues acostumbraban portar pequeñas cantidades de estupefacientes ocultas en lugares poco visibles como debajo de rocas, raíces y cambuches improvisados.

La investigación reunió pruebas determinantes a través de 24 compras controladas realizadas por un agente encubierto, lo que permitió recopilar elementos materiales probatorios y definir los roles dentro de la organización. Como resultado de 10 diligencias de registro y allanamiento, se incautaron más de 389 gramos de marihuana, dos revólveres y $354.000 en efectivo. Nueve de las capturas fueron mediante orden judicial por los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, y una más en flagrancia por porte ilegal de armas.

Las autoridades estiman que ‘Los Andariegos’ llevaban cerca de dos años delinquiendo, generando ganancias ilegales de hasta $3 millones diarios. Por decisión judicial, seis de los capturados recibieron medida de aseguramiento en establecimiento carcelario, mientras otros cuatro continúan vinculados a la investigación en libertad. El coronel Edgar Fernando López González, comandante de la Policía Metropolitana de Ibagué, manifestó que se mantendrán las acciones investigativas y operativas contra estructuras que afectan la seguridad y la convivencia en la ciudad.

¿Cómo operaba la banda ‘Los Andariegos’ en la comuna 8 de Ibagué?

De acuerdo con la Policía Metropolitana de Ibagué y la Fiscalía Especializada Antinarcóticos, ‘Los Andariegos’ empleaban puntos en diferentes barrios de la comuna 8 donde ocultaban droga en lugares poco visibles. Sus integrantes trabajaban por turnos de 12 horas para garantizar venta las 24 horas, implementando distribución al menudeo y dificultando así el proceso judicial en su contra.

¿Quién es alias ‘Paisa’ y cuál fue su rol en la banda ‘Los Andariegos’ de Ibagué?

Miguel Botero, alias ‘Paisa’, fue señalado por las autoridades como presunto cabecilla de la organización. Según la investigación policial, ‘Paisa’ cuenta con seis anotaciones judiciales y coordinaba actividades clave en la estructura, lo que llevó a su captura durante los operativos recientes.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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