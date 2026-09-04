Por: El Espectador

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La reciente muerte de Naín Andrés Pérez Toncel, conocido como “Bendito Menor” o “Naín”, máximo líder de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), ha provocado reacciones inmediatas entre las figuras políticas del país. El operativo, llevado a cabo por la Policía Nacional en La Guajira durante la noche del 4 de septiembre, terminó no solo con la vida de Pérez Toncel, sino también con la de su pareja sentimental y dos de sus escoltas, según lo confirmó el propio presidente Abelardo De la Espriella desde Riohacha.

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Esta operación se ha consolidado como un punto clave en la agenda estatal contra las estructuras armadas ilegales. El presidente del Congreso, Honorio Henríquez, celebró el resultado, señalando que “ningún delincuente, por poderoso o desafiante que sea, estará por encima de la autoridad del Estado”, según declaraciones recogidas por El Espectador. Henríquez consideró que el golpe al líder de las ACSN ratifica la capacidad de la fuerza pública para enfrentar amenazas serias a la seguridad nacional y resaltó el compromiso del gobierno en recuperar el control territorial, especialmente en zonas críticas.

La acción también fue apoyada por otras destacadas figuras políticas. Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín y aliado del presidente De la Espriella, subrayó que se han “descongelado” las acciones contra criminales y felicitó tanto a la Policía como a la Fiscalía por el resultado. Gutiérrez comentó que lo sucedido envía un mensaje claro a quienes intenten desafiar la ley y a sus protectores, dando esperanza sobre avances en la protección ciudadana.

En La Guajira, el impacto de la noticia fue resaltado por el gobernador Jairo Aguilar, quien manifestó su confianza en que estos resultados ayuden a desarticular bandas y devuelvan la seguridad perdida a los habitantes del departamento. Por su parte, el senador Alfredo Deluque, del partido La U, resaltó que la muerte de “Bendito Menor” muestra el firme compromiso del nuevo gobierno con la seguridad y sirve como advertencia para quienes pretenden controlar regiones mediante la violencia.

Entre tanto, Alejandro Char, alcalde de Barranquilla, se sumó a las voces que respaldan la decisión gubernamental, enfatizando la necesidad de que los colombianos puedan vivir sin miedo debido a estas estructuras criminales.

Pérez Toncel había ingresado a las ACSN en 2019 y luego formó parte del bloque Javier Cáceres, posicionándose como figura central dentro del grupo armado. Era considerado objetivo de alto valor y se había ofrecido una recompensa de hasta 500 millones de pesos colombianos por información que permitiera dar con su paradero, según datos de El Espectador.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el impacto de la muerte de alias “Bendito Menor” en la seguridad de La Guajira?

De acuerdo con declaraciones del gobernador Jairo Aguilar recogidas en El Espectador, la caída de alias “Bendito Menor” representa un avance significativo para la seguridad en La Guajira. Aguilar señaló que este hecho ayuda a desarticular, desde su liderazgo, bandas que afectan la tranquilidad en el departamento y expresó confianza en que las operaciones continúen hasta restaurar completamente la seguridad para sus habitantes.

¿Qué son las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) y cuál era el papel de “Bendito Menor”?

Las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) son una estructura armada ilegal señalada de ejercer control territorial en diversas regiones, especialmente en el norte del país. Según información de El Espectador, Naín Andrés Pérez Toncel, alias “Bendito Menor”, ingresó a las ACSN en 2019 y escaló hasta ser el máximo jefe, integrando específicamente el bloque Javier Cáceres y convirtiéndose en un objetivo prioritario para las autoridades.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.