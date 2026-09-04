Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La Policía Nacional realizó un operativo contra el hurto y desmantelamiento de motocicletas en Ibagué, que resultó en la captura en flagrancia de dos hombres, así como en la intervención de un posible centro de acopio donde se desarmaban motocicletas supuestamente robadas para venderlas por partes. Estas acciones se llevaron a cabo gracias a una denuncia ciudadana, lo que permitió a las autoridades iniciar una investigación más detallada sobre el presunto delito en diversos sectores de la ciudad.

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La Seccional de Investigación Criminal (Sijín) de la Policía, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, realizó cuatro diligencias de registro y allanamiento en las comunas 1, 10 y 11, ubicadas en los barrios Las Ferias, América y Centro. Allí, los agentes lograron capturar a dos hombres de 34 y 22 años de edad, este último conocido con el alias de ‘Pescado’. Durante dichos operativos, las autoridades incautaron un revólver marca Cassidy calibre 38, una pistola Ekol, nueve cartuchos calibre 9 milímetros, dos motores de motocicleta de las marcas AKT y Hinnson, así como un celular Samsung. Cabe destacar que los motores presentaban alteraciones en sus sistemas de identificación, lo que podría estar relacionado con prácticas de falsedad marcaria.

De acuerdo con la información proporcionada, los capturados deberán enfrentar acusaciones por fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego y falsedad marcaria. Además, ya fueron objeto de una medida de aseguramiento como parte del proceso judicial. Según datos oficiales, en lo que va corrido de 2026 se han recuperado 122 motocicletas, lo que representa un aumento del 22 % en comparación con las 100 motocicletas recuperadas en el mismo periodo del año anterior. En ese mismo lapso se han realizado 12 capturas en flagrancia y 18 por orden judicial.

El coronel Edgar Fernando López González, comandante de la Policía Metropolitana de Ibagué, hizo un llamado a la comunidad para que continúe denunciando hechos sospechosos e insistió en que las autoridades seguirán desarrollando actividades de investigación y operativas en el marco de la Estrategia de Seguridad Dulima, con el objetivo de enfrentar los delitos que perturban la tranquilidad de los habitantes.

¿Cuántas motocicletas robadas han sido recuperadas durante el 2026 en Ibagué?

De acuerdo con los datos revelados por la Policía Metropolitana de Ibagué, durante el año 2026 se han recuperado 122 motocicletas robadas, una cifra superior a la registrada en el mismo periodo de 2025, cuando se recuperaron 100 motocicletas. Este incremento equivale a un crecimiento del 22 %.

¿Qué significa falsedad marcaria y cómo afecta la recuperación de motocicletas hurtadas?

La falsedad marcaria es un delito que consiste en alterar los sistemas de identificación de un vehículo o sus partes, como los números de serie y motor. Esta práctica dificulta la labor de las autoridades porque impide la trazabilidad y plena identificación de los vehículos hurtados, aunque en casos como el reciente operativo en Ibagué, los motores alterados fueron incautados y judicializados.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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