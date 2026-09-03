Por: Portal Bogotá

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Bogotá mantiene su esfuerzo constante para hacer frente al hurto, consolidando acciones bajo el marco de la estrategia integral de seguridad ‘Bogotá Camina Segura’. De acuerdo con la información presentada por la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (SDSCJ), en la localidad de Suba, la Policía de Bogotá logró frustrar un robo en una estación de servicio ubicada en el barrio Provenza gracias a la rápida reacción de los uniformados del Comando de Atención Inmediata (CAI) Rincón.

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Según reportes oficiales, mientras los agentes realizaban patrullajes habituales por la zona, recibieron una alerta sobre la presencia de varias personas que estaban intimidando a un trabajador del establecimiento con el fin de despojarlo de sus pertenencias. Al llegar al sitio, los uniformados ubicaron a los sospechosos, quienes al notar la presencia policial intentaron huir. No obstante, la reacción oportuna permitió interceptarlos y capturarlos en el lugar.

Durante el procedimiento de registro, las autoridades les hallaron un revólver cargado y un teléfono celular que, presuntamente, había sido robado minutos antes a la víctima. Los individuos capturados, de 33 y 34 años, fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación por los delitos de hurto y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego. Además, se comprobó que ambos tenían anotaciones previas por hurto y daño en bien ajeno, lo que evidencia antecedentes en comportamientos delictivos relacionados con la propiedad y la integridad de los bienes ajenos, según reportó la SDSCJ.

En lo que va corrido de 2026, la localidad de Suba ha registrado la captura de más de 1.969 personas por diferentes delitos y la incautación de 80 armas de fuego, cifras que reflejan la intensidad de las acciones y el compromiso institucional de la Policía de Bogotá en materia de seguridad ciudadana. De igual manera, las autoridades reiteran la importancia de realizar denuncias a través de la Línea de Emergencias 123, porque este mecanismo resulta esencial para que se inicien procesos investigativos y se impongan las sanciones correspondientes, contribuyendo así a la meta de que ‘Bogotá camine segura’.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo actuó la Policía de Bogotá para frustrar el hurto en Suba?

La Policía de Bogotá, patrullando el barrio Provenza de Suba como parte de la estrategia ‘Bogotá Camina Segura’, recibió una alerta sobre un posible hurto a un empleado de una estación de servicio. Al llegar al lugar, interceptaron y capturaron a los sospechosos, incautando un revólver y recuperando el celular robado, según la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia.

¿Qué significa tener anotaciones por hurto y daño en bien ajeno?

Tener anotaciones por hurto y daño en bien ajeno implica que una persona cuenta con registros previos en los sistemas judiciales o policiales por delitos relacionados con el robo y la afectación a la propiedad de otros. Estas anotaciones evidencian antecedentes que pueden influir en las investigaciones y sanciones futuras, como se vio en el caso de los capturados en Suba, según la Fiscalía General de la Nación.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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