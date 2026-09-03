Por: Portal Bogotá

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La movilidad en el norte de Bogotá tendrá una transformación significativa en la localidad de Chapinero, específicamente en la carrera 11 entre calles 94 y 100, donde las autoridades anunciaron un cambio temporal en el sentido vial de este importante corredor. Actualmente, este tramo de la carrera 11 está habilitado solo en dirección sur, lo que implica que los vehículos pueden circular únicamente hacia el sur de la ciudad. Sin embargo, de acuerdo con información de la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM), desde el martes 8 de septiembre de 2026, quienes transitan por esta zona podrán movilizarse en ambos sentidos, facilitando la circulación tanto hacia el norte como hacia el sur.

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Uno de los aspectos centrales del cambio radica en la ampliación de posibilidades para los vehículos que se desplazan hacia el norte. De acuerdo con el anuncio oficial, el carril oriental de la carrera 11 modificará su sentido y funcionará ahora de sur a norte, mientras que el carril occidental mantendrá el sentido tradicional de norte a sur. Esta redistribución busca tanto optimizar los desplazamientos como aliviar la congestión vehicular que suele presentarse en este concurrido sector de Chapinero.

Esta intervención es de carácter temporal y está alineada con los ajustes operativos requeridos para avanzar en las obras del Corredor de la Carrera Séptima. Además, el cambio servirá como preparación ante la futura intervención del puente de la Carrera Séptima con calle 100, lo cual apunta a una mayor planificación en materia de movilidad urbana y anticipa otros ajustes viales que podrían presentarse en la zona.

Ante estas modificaciones, las autoridades invitan a la ciudadanía a consultar los canales oficiales de la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM), el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) y TransMilenio, entidades encargadas de informar sobre cierres, desvíos y demás cambios en la circulación. También recomiendan utilizar aplicaciones de navegación, las cuales ofrecen datos actualizados sobre las condiciones del tráfico y permiten planificar mejor los recorridos diarios.

Vale la pena recordar que estas disposiciones hacen parte de una estrategia integral para gestionar el tránsito en Bogotá, una ciudad donde la movilidad representa uno de los desafíos principales en el día a día de sus habitantes.

¿Cómo funcionará la movilidad en la carrera 11 de Chapinero después del cambio en el sentido vial?

Después de la modificación prevista para el 8 de septiembre de 2026, la carrera 11 entre las calles 94 y 100 permitirá el tránsito vehicular en ambos sentidos. El carril oriental estará habilitado para el flujo de sur a norte, y el occidental seguirá permitiendo la circulación de norte a sur. Esta medida temporal busca optimizar la movilidad y facilitar los desplazamientos mientras avanzan las obras en la Carrera Séptima.

¿Qué relación tiene el cambio en la carrera 11 con las obras del Corredor de la Carrera Séptima y el puente de la calle 100?

El ajuste en la circulación de la carrera 11 está directamente vinculado con el desarrollo de las obras del Corredor de la Carrera Séptima y la futura intervención en el puente de la Carrera Séptima con calle 100. La modificación pretende preparar el sector para los trabajos de infraestructura y mitigar los posibles impactos en la movilidad durante la ejecución de estas importantes obras urbanas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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