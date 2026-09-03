Escrito por:  Redacción Bogotá
Sep 3, 2026 - 10:50 am

La mañana de este 3 de septiembre comenzó con fuertes problemas de movilidad en el sector de Lisboa, en la localidad de Suba, donde un camión varado provocó un enorme represamiento y dejó prácticamente bloqueado uno de los corredores utilizados por los habitantes para salir hacia la calle 80.

La situación comenzó hacia las 7:06 a. m., cuando el vehículo quedó detenido en la vía Lisboa. Con el paso de los minutos, las filas de carros aumentaron hasta que, sobre las 7:41 a. m., el paso se encontraba completamente restringido.

La congestión fue tan fuerte que algunos ciudadanos decidieron buscar alternativas para continuar su recorrido. Videos registrados durante la emergencia muestran a personas caminando por encima del Puente de Guadua, mientras algunos ciclistas tuvieron que cargar sus bicicletas al hombro para atravesar la estructura.

La situación también generó complicaciones sobre el puente, donde quedaron atrapados carros, motocicletas y bicicletas. Los vehículos permanecieron prácticamente inmovilizados, pues la congestión impedía tanto avanzar como retroceder.

De acuerdo con la información disponible, no se registraron personas que cayeran al agua y tampoco se reportaron afectaciones en la estructura durante el episodio.

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Camión fue retirado y comenzó a mejorar la movilidad

La emergencia empezó a solucionarse hacia las 8:13 a. m., cuando una grúa logró retirar el camión que estaba generando el bloqueo.

Después de la intervención, la movilidad comenzó a recuperarse, aunque todavía se mantenía un flujo vehicular medio-alto en el sector. Unidades del grupo guía realizaron maniobras para ayudar a descongestionar la zona.

El episodio volvió a poner sobre la mesa las dificultades que enfrentan diariamente los habitantes de Lisboa para conectarse con la calle 80.

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