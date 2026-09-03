La mañana de este 3 de septiembre comenzó con fuertes problemas de movilidad en el sector de Lisboa, en la localidad de Suba, donde un camión varado provocó un enorme represamiento y dejó prácticamente bloqueado uno de los corredores utilizados por los habitantes para salir hacia la calle 80.
La situación comenzó hacia las 7:06 a. m., cuando el vehículo quedó detenido en la vía Lisboa. Con el paso de los minutos, las filas de carros aumentaron hasta que, sobre las 7:41 a. m., el paso se encontraba completamente restringido.
La congestión fue tan fuerte que algunos ciudadanos decidieron buscar alternativas para continuar su recorrido. Videos registrados durante la emergencia muestran a personas caminando por encima del Puente de Guadua, mientras algunos ciclistas tuvieron que cargar sus bicicletas al hombro para atravesar la estructura.
#ATENTOS. Un fuerte trancón y caos vehicular se registró en la mañana de este 3SEP a la salida del b/Lisboa, en la loc/Suba (Bogotá) obligaron a decenas de personas a arriesgar su vida cruzando puentes peatonales colapsados para poder llegar temprano a sus lugares de destino. pic.twitter.com/4Ci4lKdJ71Lee También
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— Colombia Oscura (@ColombiaOscura) September 3, 2026
[07:06 a.m.] #AEstaHora 🚨 Se registra fuerte congestión vehicular en la localidad de Engativá, por un camión varado en la vía Lisboa con calle 130. 🧑✈️ Nuestras unidades ya se encuentran en el lugar para iniciar maniobras de #GestiónDelTráfico y liberar el corredor. pic.twitter.com/6Lb4Dik4Wa
— Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) September 3, 2026
[07:41 a.m.] #GestiónDelTráfico ⛔ Paso totalmente restringido en la vía Lisboa con carrera 130, por un camión varado. ⚙️ Asistencia mecánica y grúa en desplazamiento.
⭕ Vía alterna: Tomar la calle 80. https://t.co/Hp86pQkB5D pic.twitter.com/9yGeAZKi0q
— Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) September 3, 2026
La situación también generó complicaciones sobre el puente, donde quedaron atrapados carros, motocicletas y bicicletas. Los vehículos permanecieron prácticamente inmovilizados, pues la congestión impedía tanto avanzar como retroceder.
De acuerdo con la información disponible, no se registraron personas que cayeran al agua y tampoco se reportaron afectaciones en la estructura durante el episodio.
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Camión fue retirado y comenzó a mejorar la movilidad
La emergencia empezó a solucionarse hacia las 8:13 a. m., cuando una grúa logró retirar el camión que estaba generando el bloqueo.
Después de la intervención, la movilidad comenzó a recuperarse, aunque todavía se mantenía un flujo vehicular medio-alto en el sector. Unidades del grupo guía realizaron maniobras para ayudar a descongestionar la zona.
El episodio volvió a poner sobre la mesa las dificultades que enfrentan diariamente los habitantes de Lisboa para conectarse con la calle 80.
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