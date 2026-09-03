En cuestión de segundos, una joven terminó en el piso y con varios moretones luego de ser atacada por delincuentes que querían robarle su patineta eléctrica en Normandía, Bogotá. Según contó la víctima a City TV, los responsables se movilizaban en una motocicleta y esperaron el momento adecuado para interceptarla.

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La mujer relató que había visto una moto parqueada cerca del lugar por donde se desplazaba, pero nunca imaginó que sus ocupantes la estuvieran siguiendo. “Yo vi una moto parqueada cerca de donde yo me estaba dirigiendo, pero en ningún momento pensé que me iban a interceptar más adelante. Posiblemente, apenas yo pasé, ellos estaban identificando su objetivo”, contó.

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#BOGOTÁ. La noche del 31AGO, dos sujetos a bordo de una motocicleta derribaron a un joven que se desplazaba en su patineta por el b/Normandía, loc/Engativá, para despojarlo de su medio de transporte. El violento hecho quedó registrado en cám’s/seguridad del sector. pic.twitter.com/CiFcbt0NMy — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) September 2, 2026

Los delincuentes permanecieron varios segundos en la motocicleta hasta encontrar el instante preciso para actuar. Luego se atravesaron en el camino de la joven, provocaron que cayera violentamente y aprovecharon que estaba en el suelo para quitarle la patineta eléctrica.

El ataque no terminó ahí. La víctima aseguró que los delincuentes llevaban algún tipo de arma. Ante esa situación, decidió priorizar su integridad y no enfrentarse a ellos.

“Cuando vi que él tenía algo en la mano, yo dije: ‘Pues me protejo a mí. Finalmente, es lo más importante’”, relató la joven, quien pidió mantener su identidad en reserva.

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El caso ocurrió en el barrio Normandía, localidad de Engativá, en el occidente de Bogotá. La joven terminó con varios moretones producto de la caída durante el asalto.

Además, la víctima aseguró al medio que este no sería el primer robo que sufre en esa zona de la capital, una situación que vuelve a poner sobre la mesa las preocupaciones de quienes se movilizan por el sector.

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