El calendario escolar ya tiene una fecha que familias bogotanas estaban esperando. Los estudiantes de los colegios de Bogotá tendrán su semana de receso de octubre entre el lunes 5 y el lunes 12 de octubre de 2026. Durante esos días se suspenderán las actividades académicas, por lo que los alumnos podrán tomarse una pausa antes de la etapa final del año escolar.

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Las fechas hacen parte del cronograma definido por la Secretaría de Educación del Distrito mediante la Resolución 2433, expedida a finales de octubre de 2025. El documento establece el calendario para las instituciones educativas oficiales. Así, el receso de octubre no queda sujeto a cambios individuales en cada colegio público.

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Semana de receso escolar en Bogotá 2026: fechas para colegios públicos y privados

Cabe mencionar que las familias con hijos matriculados en colegios privados deben revisar la información entregada por cada institución. A diferencia de los establecimientos oficiales, los colegios particulares cuentan con autonomía para definir su calendario académico, por lo que sus fechas de descanso pueden coincidir o no con las establecidas por el Distrito. La comunicación del colegio será la referencia para conocer cuándo comienza la pausa.

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Después de la pausa, llegará la recta final del calendario académico. Los colegios oficiales deberán completar las 40 semanas de actividad escolar obligatoria previstas para básica y media. El cierre incluirá las últimas clases, evaluaciones, proyectos, entrega de notas y demás actividades.

Y si la pregunta es cuándo llegará el siguiente descanso, el calendario oficial contempla un periodo desde el lunes 30 de noviembre de 2026 hasta el lunes 11 de enero de 2027. Esa fecha marcará el cierre del año escolar y el camino hacia las actividades académicas de 2027.

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