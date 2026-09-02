Un comerciante del barrio Castilla, en la localidad de Kennedy, suroccidente de Bogotá, denunció que ha sido víctima de cuatro intentos de hurto de sus vehículos. El caso más reciente ocurrió cuando llegaba a su vivienda en una camioneta y fue abordado por tres hombres armados, en medio de un hecho que terminó con una lesión en uno de sus brazos.

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Según el relato del comerciante, los delincuentes han utilizado un patrón similar en los cuatro casos. En dos oportunidades habrían intentado robarle camionetas y en otras dos un camión, aunque hasta ahora ninguno de los vehículos ha sido hurtado. El último episodio ocurrió cuando ingresaba a su casa en una Toyota Hilux.

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El hombre aseguró que, antes de bajarse de la camioneta, revisó los alrededores para comprobar que no hubiera personas sospechosas. Sin embargo, cuando descendió del vehículo, tres hombres lo abordaron y lo amenazaron con armas de fuego para obligarlo a entregar las llaves.

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El comerciante decidió resistirse y se produjo un forcejeo con los delincuentes. “Como no le quise entregar la llave y los forcejeé un poco, entonces me quitaron fue la cadena y un bolso que traía”, relató en Noticias Caracol. Durante el enfrentamiento también intentó golpear o romper el vidrio del vehículo en el que se movilizaban los asaltantes, pero terminó lesionándose uno de sus brazos.

La situación terminó cuando la esposa del comerciante salió de la vivienda y comenzó a pedir ayuda. Los gritos alertaron a los vecinos, quienes salieron a la calle e hicieron presión sobre los delincuentes. Ante la presencia de la comunidad, los hombres abandonaron el lugar y escaparon en el vehículo en el que se movilizaban.

Las cámaras de seguridad del sector registraron parte del intento de hurto y las imágenes fueron entregadas a las autoridades. La Policía adelanta la revisión del material y recopila información para establecer la identidad de los responsables y determinar si se trata de los mismos delincuentes de los anteriores casos. Por ahora, no hay capturas relacionadas con este hecho.

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