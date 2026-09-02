Por: Portal Bogotá

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Bogotá y Barranquilla serán el punto de encuentro para líderes y especialistas internacionales que debatirán sobre los retos actuales de la administración pública. Desde el miércoles dos hasta el viernes cuatro de septiembre, se llevará a cabo el ‘Encuentro de la Red de Ciudades’, un evento organizado junto con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que reunirá a alcaldes y expertos de más de 40 ciudades del mundo. De acuerdo con información oficial citada por la Alcaldía Mayor de Bogotá, el propósito de este evento es compartir experiencias sobre los principales desafíos urbanos y buscar soluciones colaborativas entre mandatarios y expertos en la materia.

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Uno de los focos del encuentro será el intercambio de avances y estrategias del Plan Distrital de Desarrollo ‘Bogotá Camina Segura’, permitiendo que los participantes conozcan de cerca las apuestas en materia de gestión pública y desarrollo urbano del Distrito Capital. De acuerdo con Carlos Fernando Galán, alcalde mayor de Bogotá, se prevé una semana marcada por anuncios de gran relevancia tanto para la ciudad como para la región, con énfasis en áreas clave como movilidad, tecnología, agua, generación de empleo, oportunidades y sostenibilidad.

Durante el evento, se fomentará el intercambio de conocimiento a través de conferencias, talleres prácticos, visitas de campo y documentos técnicos elaborados especialmente para los mandatarios asistentes. Además, el trabajo multisectorial será una de las apuestas principales, articulando diversas áreas del BID para potenciar el diseño y desarrollo de proyectos colaborativos. Esta edición presentará también experiencias exitosas de la administración distrital de Bogotá, que buscan posicionar a la ciudad como un ‘laboratorio urbano’ en gestión pública, según señaló la Alcaldía local.

Este encuentro, que corresponde a la Reunión de Alcaldes 2026 —principal evento anual de la Red de Ciudades del BID—, pretende establecer acciones concretas que permitan fortalecer las instituciones públicas, avanzar en la transformación de entornos urbanos y dinamizar la productividad y el crecimiento económico en las diferentes ciudades representadas. Al cierre, se espera que los alcaldes asistentes definan planes de trabajo conjuntos para impulsar la modernización y la innovación en la administración pública.

¿Qué es el Encuentro de la Red de Ciudades del BID y cuál es su objetivo principal?

El Encuentro de la Red de Ciudades del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) es un espacio anual en el que líderes y expertos de más de 40 ciudades comparten experiencias, discuten retos urbanos y establecen estrategias colaborativas para transformar la gestión pública y acelerar el desarrollo sostenible.

¿Qué temas serán priorizados en la agenda del evento sobre administración pública en Bogotá y Barranquilla?

La agenda prioriza temas como movilidad, tecnología, acceso al agua, empleo, oportunidades de desarrollo y sostenibilidad, de acuerdo con el alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, para fortalecer la región y las gestiones urbanas innovadoras.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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