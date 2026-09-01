Por: El Espectador

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Este martes 1.º de septiembre, el presidente Abelardo de la Espriella lideró la posesión del nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE) en un acto solemne realizado en Barranquilla. Durante este evento oficial, el mandatario tomó juramento a los nueve magistrados que, durante los próximos cuatro años, tendrán en sus manos uno de los órganos clave para garantizar la transparencia y confianza en los procesos democráticos del país. Entre quienes conforman este nuevo CNE figuran representantes de los más diversos partidos políticos: Nubia Stella Martínez, del Centro Democrático; Silvio Carrasquilla, del Partido Liberal; Juan Carlos Wills, del Partido Conservador; José Antonio Parra, de Salvación Nacional; Plinio Alarcón Buitrago, de MIRA; Gersel Pérez Altamiranda, de Cambio Radical; así como Cielo Rusinque y Ana Jimena Bautista, ambas del Pacto Histórico.

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Una vez se protocolizó su nombramiento, el presidente De la Espriella dirigió un mensaje sugestivo al nuevo Consejo, e hizo referencia tanto a los desafíos actuales del órgano electoral como a los episodios recientes de la política nacional. Hizo énfasis en que los magistrados asumirán una institución que es esencial para la integridad de la democracia. “A partir de hoy tendrán bajo su cuidado buena parte de la confianza que los colombianos depositan en las reglas mediante las cuales entregan, renuevan y retiran el poder político”, enfatizó. Además, subrayó la importancia de que no queden dudas sobre la transparencia de los resultados electorales, al manifestar que sin respeto al voto la legitimidad del poder desaparece, y tampoco es viable una democracia si persisten sospechas tras cada elección.

El presidente también se refirió expresamente a las elecciones del pasado 21 de junio, recordando que, pese a las tentativas de corrupción y a presiones de diversos actores, la voluntad popular fue respetada y las urnas se llenaron con los votos de los ciudadanos. Al evento asistieron figuras destacadas del escenario político nacional, como el procurador Gregorio Eljach y los senadores Honorio Henríquez y Alfredo Deluque, además de Efraín Cepeda, presidente del Partido Conservador.

El renovado CNE iniciará de inmediato sus labores, teniendo como primer reto la discusión sobre su presidencia. Entre sus principales funciones están la revisión de listas, otorgamiento de avales de cara a las elecciones de 2027 y el estudio de nuevas solicitudes para la creación de partidos políticos. Esta responsabilidad adquiere relevancia ante casos como el partido Defensores de la Patria, liderado por el propio presidente, así como las iniciativas políticas de reconocidos exfuncionarios como Roy Barreras y Carlos Alonso Lucio, que esperan su reconocimiento oficial.

Además, el CNE debe definir la entrega de reposición de votos a los excandidatos presidenciales que participaron en la consulta interpartidista del 8 de marzo, proceso en el que solo Claudia López ha recibido autorización por ahora, quedando pendientes otras figuras políticas como Paloma Valencia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quiénes integran el nuevo Consejo Nacional Electoral en Colombia?

El nuevo Consejo Nacional Electoral está compuesto por nueve magistrados que representan a varias colectividades políticas reconocidas. Ellos son Nubia Stella Martínez (Centro Democrático), Silvio Carrasquilla (Partido Liberal), Juan Carlos Wills (Partido Conservador), José Antonio Parra (Salvación Nacional), Plinio Alarcón Buitrago (MIRA), Gersel Pérez Altamiranda (Cambio Radical), y Cielo Rusinque y Ana Jimena Bautista (Pacto Histórico), quienes asumirán funciones durante los próximos cuatro años.

¿Cuáles son los temas clave que deberá tratar el CNE colombiano en este periodo?

Entre los asuntos más relevantes que deberá abordar el CNE se encuentran la revisión de la conformación de listas electorales, la entrega de avales para las elecciones de 2027, el estudio de solicitudes para crear nuevos partidos y la decisión sobre el reconocimiento de organizaciones políticas como Defensores de la Patria, La Fuerza y el Movimiento Bolivariano. También debe resolver la reposición de votos para excandidatos presidenciales que participaron en la consulta interpartidista.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.