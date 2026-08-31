Por: EL PILON SA

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Alci Acosta, el reconocido bolerista y pianista colombiano, continúa hospitalizado en Barranquilla bajo manejo conservador, pero con un estado de salud considerado estable, según el último reporte emitido por su familia. La información más reciente fue comunicada directamente por su hijo, Checo Acosta, quien a través de redes sociales ha destacado que su padre ha respondido favorablemente a los procedimientos médicos practicados en la Clínica La Misericordia.

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La preocupación de los seguidores comenzó el pasado domingo 30 de agosto, cuando el artista de 87 años tuvo que ser ingresado de urgencia en la mencionada clínica. Desde ese momento, los parientes de Alci Acosta han mantenido informados a sus admiradores sobre el desarrollo de la situación y han pedido constante apoyo en oraciones, en vista de la importancia del músico dentro del panorama nacional.

Checo Acosta, también artista, ha sido el vocero designado para dar a conocer la evolución médica de su padre. En una publicación compartida a través de su perfil en Instagram, agradeció la solidaridad y los múltiples mensajes de aliento que han recibido durante las últimas horas. "Saliendo de visita, y el reciente informe sobre mi padre Alci Acosta es que se encuentra estable, respondiendo muy bien a los procedimientos. Sigue en manejo conservador", señaló el hijo del bolerista, resaltando la mejoría.

Alci Acosta es considerado uno de los máximos exponentes del bolero en Colombia, con una carrera que abarca varias décadas y una discografía extensa que incluye títulos como ‘La Copa Rota’, ‘El Último Beso’, ‘Traicionera’, ‘La Cárcel de Sing Sing’, ‘Amor Gitano’ y ‘El Contragolpe’. Estas canciones no solo han marcado su trayectoria, sino que han acompañado a generaciones enteras, convirtiéndolo en un referente de la música romántica y bohemia.

De acuerdo con las comunicaciones oficiales compartidas por su familia, la condición de salud de Alci Acosta es estable, si bien continúa bajo estricta supervisión médica. Checo Acosta reiteró públicamente su agradecimiento, subrayando el valor del respaldo y los mensajes motivadores enviados por el público, mientras se mantiene la expectativa por una evolución positiva.

¿Cuál es el estado de salud actual de Alci Acosta según su familia?

De acuerdo con la información proporcionada por su hijo Checo Acosta, el estado de salud de Alci Acosta es estable y está respondiendo bien a los procedimientos médicos bajo un manejo conservador. La familia ha recalcado que el artista continúa internado y agradece las muestras de apoyo recibidas durante su recuperación.

¿Por qué Alci Acosta es una figura importante para el bolero en Colombia?

Alci Acosta ha sido reconocido por su voz representativa y su extensa trayectoria en la música romántica y bohemia, convirtiéndose en un referente del bolero en Colombia. Canciones como ‘La Copa Rota’ y ‘El Último Beso’ han trascendido generaciones y afianzado su posición como uno de los artistas más influyentes del género en el país.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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