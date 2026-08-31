Por: Noticiero 90 minutos

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Alci Acosta, el 'Rey del bolero', uno de los músicos más emblemáticos de Colombia y de la música romántica en América Latina, atraviesa por un delicado momento de salud. El prestigioso cantante y pianista, de 87 años, fue hospitalizado el domingo 30 de agosto de 2026 y permanece en la unidad de cuidados intensivos (UCI) de la Clínica La Misericordia Internacional, ubicada en la ciudad de Barranquilla. La noticia encendió las alarmas en el mundo artístico y entre sus seguidores, dadas las recurrentes complicaciones médicas que ha sufrido en los últimos tiempos.

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De acuerdo con la información oficial compartida por su hijo, el cantante 'Checo' Acosta, la causa del reciente internamiento es una afección que afecta tanto los riñones como la próstata del artista. Si bien existe preocupación, el pronunciamiento familiar fue enfático al señalar que Acosta actualmente se encuentra estable, bajo la observación permanente del equipo médico. Por ahora, la familia optó por no difundir detalles sobre el diagnóstico preciso ni anticipar cuánto tiempo permanecerá hospitalizado, manteniendo respeto y privacidad en torno al proceso.

La hospitalización reciente se da en un contexto marcado por severas dificultades de salud que Alci Acosta ha enfrentado en los últimos años. En octubre de 2023, Acosta padeció una estenosis lumbar severa —una condición que implica el estrechamiento de la zona lumbar de la columna vertebral, dificultando la movilidad—, por la que fue intervenido quirúrgicamente de urgencia, hecho que lo condujo a depender de bastón, caminador o silla de ruedas. En 2021, el artista también sufrió una descompensación por bajo nivel de azúcar y una crisis hipertensiva durante un concierto en Bogotá. Además, durante la emergencia sanitaria de 2020, tanto él como su esposa e hijo contrajeron Covid-19, pero solo él y su hijo lograron recuperarse; su esposa, Ruth Agudelo, falleció el 17 de noviembre de ese mismo año.

Pese a estos episodios de salud y adversidades personales, como el incendio que recientemente destruyó gran parte de su vivienda en Soledad, Atlántico, el legado de Acosta sigue vigente. Originario de Soledad y nacido en 1938, cuenta con una carrera de más de seis décadas, con clásicos como 'La copa rota' y 'La cárcel de Sing Sing' que le han valido reconocimiento en toda América Latina. En medio de la nueva crisis sanitaria, sus seguidores, famliares y colegas han solicitado a la opinión pública dirigirse únicamente por los canales informativos oficiales y mantenerse unidos en el deseo de una pronta recuperación para una de las figuras más queridas de la cultura latinoamericana.

¿Cuál es el estado de salud actual de Alci Acosta según fuentes oficiales?

Según el comunicado de la familia y lo informado por su hijo 'Checo' Acosta, Alci Acosta permanece estable y tranquilo bajo cuidados médicos en la unidad de cuidados intensivos (UCI) de la Clínica La Misericordia Internacional en Barranquilla. La familia ha solicitado discreción mientras continúa el proceso de recuperación y ha optado por no revelar mayores detalles sobre el diagnóstico ni procedimientos aplicados.

¿Qué significa estenosis lumbar y cómo afectó a Alci Acosta?

La estenosis lumbar es el estrechamiento del canal en la zona baja de la columna vertebral, lo que comprime los nervios y puede generar dolor, debilidad o dificultad al caminar. En el caso de Alci Acosta, esta condición le obligó a ser operado de urgencia en 2023 y desde entonces requiere ayudas como bastón, caminador o silla de ruedas para movilizarse.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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