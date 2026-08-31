Por: EL PILON SA

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Fabián Corrales, un nombre esencial del vallenato, celebra este lunes 31 de agosto sus 57 años con una trayectoria imparable, marcada por la capacidad de transformar vivencias íntimas en himnos del folclor colombiano. Originario de Urumita, Corrales ha dedicado su vida a la música vallenata, tanto en su propia voz como en colaboraciones con grandes exponentes del género. Según Panorama Cultural, más de 700 canciones llevan su firma y más de 350 de ellas han sido éxitos reconocidos, grabados por figuras como Diomedes Díaz, Silvestre Dangond, Los Diablitos, Beto Zabaleta y Jorge Oñate.

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Entre sus obras más memorables destaca ‘La Consentida’, inspirada en su historia de amor con Kathleen Ramos, sobrina de una de sus hermanas. A pesar de obstáculos familiares, la perseverancia de Corrales culminó en matrimonio y en esta célebre canción, que fue su carta de presentación sin habérselo propuesto. Después de grabar tres temas como parte de una prueba en Sony Music, solo dos serían incluidos en el álbum, pero ‘La Consentida’ encontró lugar en la Fiesta Vallenata de 1995, donde superó la difusión incluso de temas de artistas consolidados.

‘Qué Hubo Linda’, que conoció el público en la voz de Diomedes Díaz, nació mientras Corrales intentaba conquistar a una joven que dudaba por los rumores en torno a la vida bohemia del compositor. En busca de una forma definitiva de expresar sus sentimientos, compuso la canción inspirándose en una escena protagonizada por Pedro Infante y Jorge Negrete, caracterizada por el estribillo “qué hubo, qué hubo, qué hubo”. El tema fue entregado al 'Cacique' para su álbum de 1997, quien aprobó de inmediato, agregando su icónico “¡Ajó!”

Otra vivencia personal se tradujo en ‘La Que Te Hizo El Dos’, grabada por los Hermanos Zuleta para ‘La Trampa’. Corrales, tras ser rechazado por una joven, terminó conquistando a la amiga intermediaria, lo que transformó la historia en canción literal.

En el caso de ‘El Amor Es Así’, la pieza fue el puente de reconciliación entre Corrales y Jorge Celedón, quien inicialmente rehusó grabar sus temas tras escuchar que el compositor prefería a Jean Carlos Centeno como vocalista. Sin embargo, una maqueta enviadas por el guitarrista Carlos Vásquez lo convenció, convirtiendo la canción en uno de sus primeros éxitos como solista.

Finalmente, ‘Así Me Hizo Dios’, nació del desafío directo de Diomedes Díaz, quien le solicitó a Corrales escribir una pieza que retratara su esencia personal en menos de 24 horas. La respuesta fue inmediata y contundente: la canción, considerada una de las biografías cantadas más emblemáticas del vallenato, fue grabada de inmediato por Diomedes junto a Iván Zuleta.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las canciones más emblemáticas de Fabián Corrales en el vallenato?

De acuerdo con Panorama Cultural y las historias detrás de su creación, temas como ‘La Consentida’, ‘Qué Hubo Linda’, ‘La Que Te Hizo El Dos’, ‘El Amor Es Así’ y ‘Así Me Hizo Dios’ resaltan entre las composiciones más representativas de Fabián Corrales, interpretadas tanto por él como por grandes referentes del género.

¿Cómo transformó Fabián Corrales sus vivencias personales en éxitos musicales?

Fabián Corrales convirtió experiencias personales, como historias de amor, retos creativos e incluso desencuentros, en canciones que lograron trascender, muchas veces inspiradas por sucesos concretos narrados en sus propias palabras y validadas por artistas de renombre que decidieron grabarlas, alcanzando así relevancia en el vallenato.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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