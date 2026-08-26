Por: EL PILON SA

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En la mañana del miércoles 26 de agosto, Silvestre Dangond, reconocido cantante vallenato, se hizo presente en la Biblioteca Departamental Rafael Carrillo Lúquez, ubicada en Valledupar, para asistir a las honras fúnebres de su amigo cercano Fabio Torres, conocido en el círculo musical como ‘El Rector’. De acuerdo con lo informado, Dangond llegó para acompañar a los familiares de Torres en un momento de profundo dolor, rindiendo además un sentido homenaje a quien fuera uno de sus grandes amigos y un apoyo esencial en su trayectoria artística.

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Durante la ceremonia solemne, Dangond estuvo acompañado de su acordeonero José Juan Camilo Guerra, alias ‘El Morocho’. Ambos escucharon atentamente las palabras y condolencias en memoria de Fabio Torres antes del sepelio, programado para las 10:00 de la mañana en el cementerio Jardines del Ecce Homo, en la capital del Cesar. Este encuentro marcó un espacio de recogimiento para la familia, amigos y figuras del entorno vallenato, quienes se congregaron para despedir a una persona fundamental en la escena local.

Esta pérdida se suma a otro doloroso episodio reciente en la vida del artista. Menos de tres años atrás, Dangond también tuvo que enfrentar la partida de Niko Arredondo, otro de sus amigos más cercanos, que falleció en 2023. Ambas ausencias han marcado notablemente la vida personal y profesional del cantante, consolidando la importancia que el círculo de amistades ha tenido en su evolución artística y emocional.

Fabio Torres desempeñó un papel relevante no solo en el ámbito personal de Silvestre Dangond, sino en el desarrollo de la música vallenata en general. Fue fundador de Zona Creativa, empresa dedicada a la publicidad, el diseño, las artes gráficas, el marketing y la producción de eventos. Desde allí, Torres lideró diferentes iniciativas orientadas al crecimiento de la industria, impulsando proyectos que conectaron la creatividad con la música regional. Este vínculo con los escenarios vallenatos permitió a Torres consolidar una relación significativa con Dangond desde 2002, cuando el cantante emprendía su carrera y lanzaba ‘Tanto para ti’. En esa época, Torres, quien trabajaba como diseñador gráfico en la revista Rumbera, fue clave en la construcción de la imagen visual y promocional del joven artista, lo que se transformó en una amistad profunda con el paso de los años.

El deceso de Fabio Torres ocurrió el lunes 24 de agosto, luego de que su familia respondiera a complicaciones de salud trasladándolo a la Clínica Erasmo de Valledupar. Según el reporte del centro asistencial, Torres ya no presentaba signos vitales cuando llegó al servicio de urgencias. El informe médico detalló que previamente había sufrido una complicación de salud que derivó en dificultad respiratoria severa y un deterioro neurológico repentino. El equipo médico aplicó maniobras avanzadas de Reanimación Cardiopulmonar (RCP), pero Torres no respondió a los procedimientos y se confirmó su fallecimiento. Si bien se mencionó de manera extraoficial que la causa podría estar relacionada con un infarto, la clínica no oficializó ese motivo en su comunicado.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál fue el papel de Fabio Torres en los inicios de la carrera de Silvestre Dangond?

Según lo indicado en la información, Fabio Torres apoyó a Silvestre Dangond en los primeros años de su carrera, específicamente desde 2002, cuando el cantante dio sus primeros pasos en la música vallenata. Torres, desde su trabajo como diseñador gráfico en la revista Rumbera y como fundador de Zona Creativa, contribuyó al desarrollo de la imagen, publicidad y mercadeo visual del artista, lo que impulsó la proyección profesional de Dangond en el ámbito musical regional.

¿De qué murió Fabio Torres, ‘El Rector’?

De acuerdo con el informe de la Clínica Erasmo de Valledupar, Fabio Torres fue trasladado al servicio de urgencias el 24 de agosto, sin signos vitales, tras presentar complicaciones de salud que evolucionaron en una severa dificultad respiratoria y un rápido deterioro neurológico. Pese a los esfuerzos médicos, no fue posible reanimarlo. Aunque se especuló sobre un posible infarto, la institución médica no confirmó oficialmente la causa de muerte en su reporte.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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