Por: EL PILON SA

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El fallecimiento de Fabio Andrés Torres Molina, ampliamente conocido como ‘El Rector’ tanto en el sector empresarial como en el artístico, ha provocado una honda conmoción en Valledupar, capital del Cesar. A los 42 años, este destacado publicista y referente de la comunidad llegó a la Clínica Erasmo sin signos vitales, y, a pesar del esfuerzo médico para revivirlo, se confirmó su deceso, dejando a la ciudadanía y al gremio cultural sumidos en el dolor.

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La magnitud de su influencia quedó de manifiesto durante las exequias, que iniciaron el martes en la tarde con una multitudinaria velación y una misa en cámara ardiente, celebrada en el auditorio Consuelo Araujo Noguera de la Biblioteca Departamental Rafael Carrillo Lúquez. El recinto rápidamente se vio superado por la afluencia de familiares, amigos y destacados nombres del folclor vallenato, todos conmovidos por la pérdida de un hombre apreciado tanto en lo profesional como en lo humano.

Antes de la misa, la institucionalidad local ofreció sentidos reconocimientos a la memoria de Torres Molina. De acuerdo con la información recogida, la Asamblea Departamental del Cesar le entregó una nota de estilo a sus allegados, resaltando su indiscutible aporte al desarrollo de la región y de la industria publicitaria. Por su parte, la Alcaldía de Valledupar otorgó un reconocimiento especial, destacando la huella imborrable que dejó por su dinamismo y compromiso.

Durante la ceremonia religiosa, presidida por el sacerdote Enrique Iceda, la comunidad encontró en la fe un refugio ante el dolor. El clérigo subrayó la laboriosidad, alegría y entrega con la que ‘El Rector’ se entregó a la ciudad, y los asistentes no pudieron ocultar la tristeza y los sollozos por su repentina partida.

El adiós más emotivo llegó a través de Silvestre Dangond, artista vallenato y amigo cercano de Fabio, quien, visiblemente afectado, recordó el apodo cariñoso que le asignó y evocó su legado en la publicidad y la cultura local: "Fabio Torres ‘El Rector’, como te bauticé. No habrá valla que no me recuerde a ti, ni logo de Zona Creativa que no reconozca", destacó el cantante.

Uno de los momentos más conmovedores se produjo cuando Dangond consoló a María Fátima, hija del empresario, ratificándole el cariño y admiración que su padre sembró en vida. El gremio vallenato, representado por artistas como Yader Romero, La Banda del 5, Farid Leonardo y Orlando Liñán, también rindió tributo acompañando el cortejo fúnebre.

La última despedida incluyó un recorrido por las calles de Valledupar, deteniéndose frente a Zona Creativa, símbolo de los sueños de Fabio. El sepulcro fue acompañado por canciones rancheras, flores y un prolongado aplauso, muestra del reconocimiento de quienes compartieron su paso por la vida. Su legado en la publicidad y el folclor de la ciudad permanece inalterable en la memoria colectiva.

¿Cuál fue la reacción de la comunidad vallenata ante la muerte de Fabio Andrés Torres Molina?

Tras conocerse la noticia del fallecimiento de Fabio Andrés Torres Molina, la comunidad vallenata y el sector cultural mostraron una reacción de profundo duelo y solidaridad con la familia. El homenaje fue multitudinario, tanto en las exequias como en el cortejo y el sepelio, evidenciando el respeto y cariño que cosechó durante su trayectoria profesional y personal.

¿Qué importancia tuvo Fabio Andrés Torres Molina en la industria publicitaria y cultural de Valledupar?

Según los reconocimientos otorgados por la Asamblea Departamental del Cesar y la Alcaldía de Valledupar, Fabio Andrés Torres Molina dejó una huella significativa en el desarrollo regional y la industria publicitaria, así como en el fortalecimiento del folclor vallenato. Su liderazgo en Zona Creativa y su cercanía con figuras artísticas consolidaron su legado en la historia local.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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