La Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán) solicitó al Gobierno poner en marcha un plan de emergencia para enfrentar los efectos del fenómeno de El Niño, luego de reportar millonarias pérdidas en el sector pecuario durante los últimos meses.

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De acuerdo con el balance presentado por el gremio, entre el primero de junio y el primero de agosto de 2026 la sequía dejó pérdidas cercanas a 47.000 millones de pesos, además de 9.865 bovinos muertos, 333.228 animales desplazados y alrededor de 2,2 millones de hectáreas afectadas.

La petición fue enviada al ministro de Agricultura, Indalecio Dangond Baquero, mediante una carta firmada por el presidente ejecutivo de Fedegán, José Félix Lafaurie Rivera, en la que el gremio expone la necesidad de adoptar medidas inmediatas para mitigar los efectos del fenómeno climático.

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Según Fedegán, la región Caribe concentra la mayor parte de la emergencia. Los departamentos de Cesar, La Guajira, Sucre, Atlántico y Magdalena reúnen la mayoría de animales muertos y de hectáreas impactadas por la falta de lluvias.

El gremio también advirtió que las cifras continúan siendo preliminares, debido a que existe subregistro entre pequeños productores y porque el fenómeno climático todavía no termina.

Más de 470.000 animales han muerto por fenómenos climáticos desde 2009, según Fedegán

Uno de los principales llamados de atención hechos por la organización es el impacto acumulado que han tenido los fenómenos climáticos sobre la ganadería colombiana durante los últimos años.

Según las cifras presentadas por Fedegán, entre 2009 y 2026 los episodios de El Niño, La Niña y otros eventos extremos han dejado 472.032 bovinos muertos, más de 7,5 millones de animales desplazados y, en promedio, cerca de 2 millones de hectáreas afectadas en cada emergencia.

El gremio recordó que uno de los episodios más graves fue el fenómeno de El Niño 2009-2010, cuando murieron más de 73.900 bovinos y las pérdidas económicas alcanzaron cerca de $1,96 billones de la época.

Asimismo, destacó que La Niña 2010-2011 dejó la mayor mortalidad registrada en la serie histórica, con 160.965 bovinos muertos.

Para Fedegán, estos antecedentes demuestran que las sequías e inundaciones dejaron de ser hechos aislados y se convirtieron en un riesgo permanente para la producción ganadera del país.

#Atención #ÚltimaHora #SOSGanadero COMUNICADO DE PRENSA FEDEGÁN le pide al gobierno un plan de choque por fenómenos climáticos: desde 2009 han muerto más de 470.000 animales – De acuerdo con las cifras reveladas por la Federación Colombiana de Ganaderos, en los fenómenos de… pic.twitter.com/2VMRCA2tJ6 — José Félix Lafaurie (@jflafaurie) August 26, 2026

Las propuestas de Fedegán para enfrentar la emergencia climática

En la comunicación enviada al Ministerio de Agricultura, la Junta Directiva de Fedegán propuso una serie de acciones para atender la emergencia y reducir el impacto sobre los productores.

Entre las medidas planteadas están la reactivación de una red temporal de bodegas ganaderas para distribuir suplementos alimenticios a precios de contingencia y el apoyo al transporte de alimentos e insumos hacia las regiones más afectadas.

El gremio también pidió acelerar el acceso a créditos con condiciones preferenciales para construir pozos, reservorios, sistemas de riego y otras obras de abastecimiento de agua.

Otra de las propuestas consiste en fortalecer la prevención de incendios forestales mediante el aumento de bomberos rurales, el uso de drones para vigilancia y mayores restricciones a las quemas durante las temporadas secas.

A mediano y largo plazo, Fedegán planteó crear un programa nacional de reservas estratégicas de alimento bovino, fortalecer los sistemas silvopastoriles, impulsar proyectos de almacenamiento de agua y consolidar un tablero nacional de riesgo que permita anticipar los efectos de futuras sequías.

José Félix Lafaurie aseguró que estas iniciativas también deberían complementarse con un fortalecimiento del seguro agropecuario y el desarrollo de mecanismos que permitan responder con mayor rapidez a las pérdidas ocasionadas por fenómenos climáticos extremos.

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