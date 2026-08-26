Por: DIARIO DEL PEREIRA

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La movilidad en Dosquebradas avanza hacia la normalización luego de las afectaciones causadas por el terremoto registrado el pasado 10 de agosto. Según información de El Diario, desde el 15 de agosto las rutas alimentadoras del sistema de transporte Megabús han retomado operaciones, facilitando la conexión de diferentes sectores del municipio. En la actualidad, están circulando 18 buses que cubren 12 recorridos específicos, los cuales han sido clave para que los habitantes de las comunas 5, 6 y 7 puedan desplazarse y enlazarse con el sistema principal de transporte urbano.

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Los recorridos operan entre las 5:00 de la mañana y las 8:00 de la noche, abarcando barrios y sectores como Camilo Torres, Pablo Sexto, Bombay, La Mariana, Los Pinos, Bosques de la Acuarela, San Diego, Boquerón, Primavera Azul, Playa Rica, Pueblo Sol y Molivento. Esta cobertura ha resultado esencial para quienes dependen del transporte público en Dosquebradas, especialmente en una etapa de transición caracterizada por el esfuerzo de retornar a la normalidad luego de la emergencia.

Actualmente, la operación de las rutas alimentadoras se sostiene de manera temporal mientras el municipio continúa evaluando las condiciones de seguridad necesarias para el retorno de los buses articulados a la avenida Simón Bolívar. De acuerdo con Yeison Palacio, secretario de Tránsito y Movilidad de Dosquebradas, el municipio está preparado para habilitar nuevamente la circulación de los articulados, pero la decisión debe priorizar la seguridad de los usuarios y de los conductores. Palacio enfatizó que es fundamental permitir la movilidad segura para quienes utilizan el transporte público, afirmando: “Hoy tenemos nuevamente activadas nuestras rutas alimentadoras. Son 18 vehículos que están prestando el servicio, permitiendo que nuestros usuarios puedan movilizarse y conectarse con el sistema. Dosquebradas está lista para recibir los articulados nuevamente”.

Por el momento, los usuarios pueden acceder al sistema desde el intercambiador de Dosquebradas y conectarse con el servicio especial que lleva hacia la avenida 30 de Agosto. En el caso de destinos hacia Cuba y otros puntos urbanos, las conexiones parten desde la calle 21, de acuerdo con el destino elegido por los pasajeros.

El regreso de los articulados aún depende de las evaluaciones técnicas en curso sobre determinados tramos de la avenida Simón Bolívar, donde las condiciones estructurales de algunas edificaciones continúan siendo objeto de inspección debido a los daños del terremoto. Dada la dimensión y el peso de estos buses, resulta esencial confirmar que su retorno no represente ningún riesgo adicional para la movilidad y la seguridad de la población.

Las rutas alimentadoras de Megabús retomaron operaciones en Dosquebradas el 15 de agosto como respuesta al proceso de recuperación del municipio tras el sismo del 10 de agosto, evidenciando un avance significativo en la reactivación del transporte público.

¿Cuándo regresarán los buses articulados de Megabús a Dosquebradas?

De acuerdo con declaraciones de Yeison Palacio, secretario de Tránsito y Movilidad municipal, el regreso de los buses articulados de Megabús aún está en evaluación. El retorno depende de los resultados de las inspecciones de seguridad en la avenida Simón Bolívar, zonas que resultaron afectadas por el terremoto del 10 de agosto. Por ahora, no hay una fecha definida y la prioridad es garantizar que sean seguras tanto para vehículos como para pasajeros.

¿Qué son las rutas alimentadoras de Megabús y qué sectores cubren en Dosquebradas?

Las rutas alimentadoras de Megabús corresponden a trayectos de buses que transportan pasajeros desde diferentes barrios hacia los puntos de conexión del sistema principal de transporte masivo en Dosquebradas. Actualmente, estas rutas operan en horarios de 5:00 a.m. a 8:00 p.m., beneficiando principalmente a las comunas 5, 6 y 7, con cobertura en sectores como Pablo Sexto, Camilo Torres, Bombay, La Mariana, Playa Rica, San Diego y otros barrios estratégicos para la movilidad municipal.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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