Por: Portal Bogotá

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La medida de pico y placa es una de las regulaciones de movilidad más relevantes en Bogotá, implementada por la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) para controlar la circulación vehicular y mejorar el tránsito en la ciudad. Este jueves 27 de agosto de 2026, la restricción opera de manera diferenciada entre vehículos particulares y taxis, siguiendo el calendario oficial establecido por dicha entidad.

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Para esta jornada, los vehículos particulares autorizados para circular son aquellos cuyas placas terminan en 1, 2, 3, 4 y 5. En el caso de los taxis, la medida permite la circulación de aquellos cuyas placas terminan en 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 y 0, según lo publicado por la Secretaría Distrital de Movilidad. Los horarios de aplicación de la medida varían dependiendo del tipo de vehículo: mientras que los particulares deben atender la restricción entre las 6:00 de la mañana y las 9:00 de la noche, los taxis tienen el horario comprendido entre las 5:30 de la mañana y las 9:00 de la noche.

La entidad recuerda a los ciudadanos que existe la opción de acogerse al Pico y Placa Solidario, una modalidad especial mediante la cual, pagando un valor, se puede circular sin la restricción habitual. Según la información oficial, para acceder a este beneficio es indispensable hacer el registro y el pago únicamente a través del portal digital de la Secretaría Distrital de Movilidad. De esta manera, se busca evitar fraudes y engaños por parte de sitios web no autorizados o intermediarios inexistentes.

En reiteradas ocasiones, la SDM ha advertido sobre la proliferación de páginas falsas que ofrecen la exención de manera irregular. La única vía segura es el sitio web www.movilidadbogota.gov.co y el pago debe efectuarse exclusivamente mediante el botón PSE habilitado allí. Así mismo, la SDM aclara que no existen otros canales, ni intermediarios ni terceros, autorizados para adelantar estos trámites, subrayando la importancia de la verificación de la información antes de realizar cualquier proceso.

Esta medida, que afecta la movilidad diaria de miles de ciudadanos, busca no solo mejorar la fluidez vehicular sino también reducir los índices de contaminación en la capital. Las normas y canales oficiales están diseñados para garantizar transparencia en el acceso y cumplimiento de esta regulación esencial para la ciudad.

¿Quiénes pueden solicitar la exención del pico y placa solidario en Bogotá?

La exención del pico y placa solidario en Bogotá está dirigida a los usuarios que decidan pagar una tarifa oficial para circular sin restricción durante el periodo vigente de la medida. Para acceder a este beneficio, es requisito indispensable realizar el registro y pago únicamente en la plataforma oficial de la Secretaría Distrital de Movilidad, conforme señala la entidad.

¿Cómo funciona el pico y placa para taxis y particulares en Bogotá?

El pico y placa en Bogotá funciona con una restricción que varía según el tipo de vehículo. Para vehículos particulares, la medida está activa de 6:00 a. m. a 9:00 p. m., mientras que para taxis es de 5:30 a. m. a 9:00 p. m. Solo pueden circular aquellos automotores cuyas placas correspondan a los números autorizados para el día, según lo informado por la Secretaría Distrital de Movilidad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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