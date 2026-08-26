Por: Portal Bogotá

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El Planetario de Bogotá, bajo la gestión del Instituto Distrital de las Artes (Idartes), invita a la ciudadanía a sumergirse en una nueva edición de su tradicional Planetario Nocturno, que se celebrará el sábado 29 de agosto de 2026. De acuerdo con información oficial del portal Bogotá, Mi Ciudad, Mi Casa, la jornada propone una completa agenda para toda la familia, con actividades desde las 4:00 p. m. hasta las 9:00 p. m., que prometen acercar a los asistentes al fascinante universo de las ciencias espaciales.

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La diversidad de experiencias comienza en el domo del Planetario con el show inmersivo científico ‘Universo Cuántico: la travesía del fotón’. En esta función, dirigida a mayores de 10 años, el público acompaña el viaje de una partícula de luz desde el interior de una estrella hasta los confines del universo. La presentación fusiona astrofísica, cosmología y los fundamentos de la física cuántica para explicar cómo la luz revela la historia del cosmos y nuestro lugar en él. La cita será a las 4:00 y 5:30 p. m., y es necesario adquirir una entrada para participar.

La agenda continúa con ‘Sal de la Pantalla: Live Coding Análogo’, un espectáculo de arte, ciencia y tecnología que presenta música y visuales generadas en tiempo real mediante programación y manipulación de dispositivos electrónicos, en el mismo domo entre 7:00 y 9:00 p. m.

El auditorio ofrece dos charlas de libre acceso (hasta completar aforo): ‘Dinero quedándose en órbita’, que aborda los cuestionamientos sobre la inversión en exploración espacial y su impacto en nuestra vida cotidiana; y “Naveguemos por el cielo”, una actividad interactiva que explora las características y los mitos del firmamento desde miradas astronómicas y culturales.

En la astroteca se destaca la charla ‘Apolo y Artemisa: frente a frente’. Aquí, los participantes comparan las misiones lunares Apolo y Artemisa, revisando astronautas, vehículos y objetivos, en diferentes horarios durante la tarde y noche.

Asimismo, el hall del primer piso se convierte en un espacio lúdico con mesas de juegos como SuperMundos, SuperConstelaciones y SuperCosmos, donde se exploran las peculiaridades terrestres y la inmensidad del universo a través de actividades prácticas y entretenidas.

Además, en la terraza, la actividad ‘Nubes: entre formas y capas’ enseña a identificar y clasificar nubes, considerando su impacto en la observación astronómica. Finalmente, si el clima lo permite, la jornada concluye con la observación nocturna a través de telescopios y sistemas de simulación, permitiendo reconocer estrellas, constelaciones y objetos de cielo profundo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué actividades ofrece el Planetario Nocturno de Bogotá para toda la familia?

El Planetario Nocturno de Bogotá brinda experiencias como shows científicos inmersivos, presentaciones artísticas con tecnología, charlas interactivas sobre exploración espacial, jornadas de observación astronómica, actividades lúdicas para niños y adultos, y espacios para descubrir la relación entre arte, ciencia y mitología, de acuerdo con la agenda publicada por el portal oficial del Planetario.

¿Dónde y a qué hora se realizan las actividades gratuitas en el Planetario de Bogotá?

Las actividades gratuitas se desarrollan en el auditorio, la astroteca, el hall del primer piso y la terraza del Planetario de Bogotá, en horarios escalonados entre las 4:00 p. m. y las 9:00 p. m. La entrada es libre hasta completar aforo, según información del portal Bogotá, Mi Ciudad, Mi Casa.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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