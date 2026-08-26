Por: Portal Bogotá

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El dúo bogotano Las Áñez, integrado por las gemelas Juanita y Valentina Áñez, será el centro de atención en una nueva edición de En Vivo en El Muelle, un escenario cultural impulsado por la Alcaldía Mayor de Bogotá y coordinado por la Fundación Gilberto Alzate Avendaño (FUGA). Este evento, que forma parte de la programación 2026, se llevará a cabo el jueves 27 de agosto desde las 6:00 p.m. en El Muelle de la FUGA, con entrada gratuita hasta completar aforo, de acuerdo con información oficial de la alcaldía y de la entidad cultural.

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En esta temporada, la franja cultural cuenta con la colaboración de ONErpm, organización destacada como aliada estratégica en el proceso de selección artística, así como en la promoción y el acercamiento de los proyectos participantes a la industria musical. Este contexto otorga un valor especial a la presentación de Las Áñez, quienes han desarrollado una propuesta distintiva basada en el cruce de músicas tradicionales latinoamericanas con la experimentación contemporánea. Según la FUGA, las hermanas no se conforman con reproducir paisajes sonoros clásicos, sino que reinterpretan el folclor a través de abordajes singulares donde la voz adquiere múltiples dimensiones: melodía, ritmo y textura.

La originalidad del dúo se ha visto plasmada en su recorrido internacional, teniendo la oportunidad de compartir su exploración vocal en diversos países de América y Europa y conectando con públicos muy variados. Su puesta en escena está compuesta por pocos recursos, permitiendo que cada capa de voces construya a su vez un ambiente inmersivo y cambiante, lo que transforma el espectáculo en una experiencia auditiva única y personal.

Actualmente, Las Áñez se encuentran promoviendo ‘Dualismo Mágico’, su quinto trabajo discográfico, fiel reflejo de su interés constante en experimentar con la canción latinoamericana. Esta trayectoria y búsqueda las convierte en referentes de una generación que busca redefinir la identidad musical de la región, haciendo de la voz un territorio de innovación y diálogo creativo.

La presentación en El Muelle no solo representa un reencuentro de Las Áñez con su ciudad natal, sino que también articula una serie de jornadas culturales concebidas para acercar la creación artística local a la ciudadanía, fomentando la circulación y la interacción entre artistas, industria y público.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuándo y dónde se presentarán Las Áñez en Bogotá?

Las Áñez se presentarán el jueves 27 de agosto de 2026, a las 6:00 p.m., en El Muelle de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño (FUGA), ubicado en la calle Décima #3-16, en el centro de Bogotá. La entrada será libre hasta completar el aforo disponible.

¿En qué consiste la propuesta musical de Las Áñez?

La propuesta de Las Áñez se basa en la combinación de música folclórica latinoamericana con experimentación contemporánea, donde utilizan la voz como elemento central para crear melodía, ritmo y textura, construyendo así experiencias sonoras innovadoras y envolventes.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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