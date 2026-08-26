Por: Portal Bogotá

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En Bogotá, la programación cultural sigue expandiéndose con propuestas para toda la ciudadanía. El Instituto Distrital de las Artes (Idartes) organizó la segunda parada de ‘Crea en Movimiento’, un circuito de actividades artísticas y culturales que busca llevar el arte directamente a los espacios públicos de la ciudad. De acuerdo con Idartes, este evento se realizará el sábado 29 de agosto en el Parque Villa Luz, desde la 1:00 hasta las 5:00 p. m., con entrada libre.

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La iniciativa ‘Crea en Movimiento’, según información oficial, incluye conciertos en vivo con géneros como rock, ska y música de cámara, así como también muestras de teatro, obras de sombras, ballet, danza contemporánea, salsa y tango. Además, en la programación se piensa en la primera infancia con experiencias interactivas aptas para los más pequeños. El objetivo es tomarse el Parque Villa Luz y acercar a las personas a una jornada de arte al aire libre. La participación de artistas vinculados al programa Crea, que ofrece formación artística gratuita en 19 centros de Bogotá, es central en este evento.

Con el fin de equilibrar la presencia de estas actividades culturales en diferentes zonas, la ciudad fue organizada en cuatro ‘nodos’ territoriales: norte, occidente, oriente y sur. Esto permite que los grupos artísticos presenten su trabajo en sus propios barrios y ante los vecinos. En esta ocasión, el Nodo Occidente reúne a once agrupaciones provenientes de centros Crea como Castilla, Villas del Dorado, Villemar y Delicias, que representan las localidades de Engativá, Fontibón y Kennedy. Toda la jornada se desarrolla bajo la consigna “Sincronía Neón, el pulso del ahora”, una invitación a reflexionar sobre el presente, la convivencia, el cuerpo y la interacción con los entornos digitales.

La cartelera artística de este sábado abre con una puesta interdisciplinar de la Fundación Emanuel – Los Artistas, sigue con danza contemporánea, propuestas para la niñez, fusión urbana, teatro de sombras, música clásica, tango, canto aborigen, y finaliza con géneros como rock, reggae, blues y ska a cargo de Satélite X. Paralelo a las presentaciones en tarima, se ofrecen talleres de grabado, serigrafía, fanzine y experimentación sonora, así como un punto de inscripción gratuito para los talleres del programa Crea.

El circuito distrital tendrá su siguiente parada el sábado 5 de septiembre en el Parque Country Sur con el Nodo Oriente, y concluirá el 19 de septiembre en la plazoleta del Teatro El Ensueño con el Nodo Sur. Más información está disponible en los canales oficiales de Crea e Idartes.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuándo es la segunda parada del circuito cultural “Crea en Movimiento” de Idartes en Bogotá?

La segunda parada de “Crea en Movimiento”, organizada por el Instituto Distrital de las Artes (Idartes), se llevará a cabo el sábado 29 de agosto, desde la 1:00 p. m. hasta las 5:00 p. m. en el Parque Villa Luz. La entrada es gratuita y abierta a toda la ciudadanía interesada en participar de una jornada artística al aire libre.

¿Qué es el programa Crea y qué actividades ofrece en los parques de Bogotá?

El programa Crea es una iniciativa de formación artística gratuita dirigida a niñas, niños, jóvenes y personas mayores, desarrollada en 19 centros de formación ubicados en Bogotá. En los eventos en parques como parte de “Crea en Movimiento”, participan agrupaciones artísticas formadas en estos centros, y se promueven actividades como conciertos, teatro, danza, talleres prácticos de grabado y experimentación sonora, entre otras.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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