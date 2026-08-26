Por: Portal Bogotá

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Bogotá mantiene una lucha constante contra la extorsión en el marco de la estrategia integral de seguridad ‘Bogotá Camina Segura’. Recientemente, las tropas del Gaula Militar Cundinamarca, que pertenecen a la Décima Tercera Brigada del Ejército Nacional, lograron impedir que un conductor de una plataforma digital fuera víctima de la modalidad delictiva conocida como falso servicio. Según la información oficial reportada, la intervención se realizó tras recibir una alerta oportuna a través de la línea 147. De acuerdo con las fuentes consultadas, la víctima fue encontrada en las cercanías del peaje de Boquerón, en las afueras de Bogotá. El ciudadano había sido retenido luego de recibir una llamada telefónica en la que los delincuentes lo intimidaron y le exigieron el pago de 10 millones de pesos para su liberación.

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Esta rápida acción de los comandos del Gaula Militar Cundinamarca permitió evitar que la víctima efectuara el pago exigido por quienes lo habían amenazado. Gracias a la intervención de estos uniformados, la persona afectada pudo regresar de manera segura junto a sus familiares, lo que marcó el final de la situación de peligro.

La modalidad del falso servicio, según lo descrito por el Ejército Nacional, consiste en que los delincuentes se ponen en contacto principalmente con comerciantes o prestadores de servicios bajo solicitudes aparentemente legítimas. Posteriormente, emplean intimidaciones y amenazas para hacerles creer que se encuentran en una situación de riesgo real o bajo el poder de una estructura criminal, con el objetivo de exigirles dinero a cambio de su supuesta liberación.

Con este tipo de operaciones, el Ejército Nacional refuerza su ofensiva para afectar las finanzas ilícitas de estructuras criminales que operan en el centro del país, así como para proteger a los habitantes frente a delitos como el secuestro y la extorsión. De acuerdo con la invitación de la Décima Tercera Brigada, es fundamental que quienes residen en Bogotá y Cundinamarca denuncien cualquier caso de secuestro o extorsión a través de la línea 147 del Gaula Militar, en el marco de la campaña “Yo no pago, yo denuncio”. Además, se recomienda que los ciudadanos reporten cualquier situación que afecte la convivencia o constituya un delito por medio de la Línea de Emergencias 123, ya que la denuncia oportuna es clave para combatir el crimen y seguir avanzando en seguridad.

¿Cómo opera la modalidad de extorsión conocida como falso servicio en Bogotá?

La modalidad de falso servicio consiste en que delincuentes contactan a personas, generalmente comerciantes y prestadores de servicios, para ofrecerles un supuesto trabajo o pedido. Cuando la víctima acude al lugar indicado, recibe amenazas e intimidaciones telefónicas que la hacen creer que está retenida o en peligro, con el propósito de exigirle dinero bajo amenaza de daño.

¿Qué canales existen para denunciar extorsión o secuestro en Bogotá y Cundinamarca?

De acuerdo con información del Ejército Nacional, los ciudadanos pueden denunciar casos de extorsión y secuestro a través de la línea 147 del Gaula Militar o comunicarse con la Línea de Emergencias 123. Ambas alternativas ofrecen una respuesta rápida que ayuda a proteger a la ciudadanía y facilitar acciones judiciales contra los delincuentes.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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