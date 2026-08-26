Por: El Espectador

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Un fuerte sismo sacudió nuevamente a Colombia este miércoles 26 de agosto cerca del mediodía. De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano, el movimiento telúrico, de magnitud 5,1, tuvo como epicentro el municipio de Los Santos en Santander. El evento se sintió en diferentes sectores de Bogotá, donde se vivieron minutos de tensión ante la inesperada sacudida.

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Tras la alerta, el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger) hizo un llamado a la calma, recomendando a la ciudadanía verificar las condiciones de su entorno luego del movimiento. Según la entidad, es importante reportar cualquier situación de riesgo a la línea 123, especialmente si se detectan emergencias o daños en las edificaciones.

Como medida preventiva, el Idiger inició inspecciones en distintas localidades de la capital para detectar posibles afectaciones estructurales. La respuesta institucional también incluyó recomendaciones para que las personas estuvieran atentas y alertaran sobre cualquier novedad. Las imágenes registradas en zonas como Chapinero, la Plaza de Bolívar y los alrededores de Corferias, evidenciaron evacuaciones ordenadas y ciudadanos siguiendo los protocolos de emergencia establecidos.

Según El Espectador, la preocupación por la seguridad en la ciudad se ha intensificado desde el potente terremoto de magnitud 7,4, ocurrido el 10 de agosto de 2026. A partir de ese evento, más de 1.200 solicitudes de inspección han sido recibidas por las autoridades. De esas, el Idiger atendió cerca de 1.100 mediante visitas técnicas especializadas, evaluando en total 44.815 viviendas y edificaciones ante posibles fallas estructurales derivadas de los sismos recientes.

En este contexto, la prevención y la preparación cobran especial relevancia. Las autoridades recordaron que conocer la estructura de la vivienda y realizar mantenimientos regulares según la norma sismorresistente (NSR-10) es fundamental para minimizar riesgos. Asimismo, contar con un plan familiar de evacuación, identificar rutas y puntos de encuentro seguros, y tener listo un kit de emergencia con insumos básicos para al menos 72 horas, resultan ser prácticas esenciales.

Durante el sismo, se recalca la importancia de conservar la calma, protegerse debajo de muebles pesados o en espacios seguros, y salir solo cuando el temblor haya terminado, evitando los ascensores. Una vez pasado el evento, revisar posibles daños y reportar emergencias a la línea 123 es clave, igual que cerrar las llaves de gas, agua y electricidad si se detectan anomalías, siempre priorizando la seguridad personal. Todo este protocolo busca salvaguardar la vida y la integridad de los habitantes de la capital y otras regiones del país.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué recomendaciones dicta Idiger para actuar ante un sismo en Bogotá?

Según información divulgada por el Idiger, ante la ocurrencia de un sismo en Bogotá, se recomienda mantener la calma, verificar las condiciones del entorno, no salir corriendo y evitar utilizar ascensores durante el movimiento. También es crucial reportar cualquier emergencia a la línea 123, especialmente si se observan daños graves en edificaciones o riesgos potenciales en la zona.

¿Qué significa la norma sismorresistente NSR-10 mencionada en las recomendaciones?

La NSR-10 es la norma sismorresistente colombiana que fija los criterios técnicos para el diseño, construcción y evaluación de edificaciones con el fin de reducir riesgos ante movimientos sísmicos. Cumplir esta reglamentación es vital para la seguridad estructural de viviendas y edificios, minimizando daños en caso de terremotos o sismos.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.