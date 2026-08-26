Por: Portal Bogotá

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La escena cultural de Bogotá se prepara para recibir una nueva edición de En Vivo en El Muelle, la franja artística y cultural desarrollada por la Alcaldía Mayor de Bogotá bajo la dirección de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño (FUGA). Este evento, que cuenta con la colaboración estratégica de ONErpm en curaduría y conexiones con la industria musical, ofrecerá una presentación destacada este jueves 27 de agosto a las 6:00 p.m., con entrada libre hasta completar el aforo. La cita será en El Muelle de la FUGA, en la calle 10 n.° 3-16, en pleno corazón de la ciudad.

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El dúo protagonista de la jornada será Las Áñez, conformado por las gemelas bogotanas Juanita y Valentina Áñez. Su propuesta artística ha trascendido fronteras, llevando su visión única sobre la música latinoamericana a escenarios de diez países en América y Europa. Según la información difundida por la Fundación Gilberto Alzate Avendaño, el trabajo de Las Áñez se caracteriza por fusionar elementos del folclor con la experimentación contemporánea. Lejos de limitarse a reproducir sonidos tradicionales, las artistas incorporan recursos vocales que transforman sus canciones en un espacio en el que la voz se despliega como melodía, ritmo, textura y acompañamiento, logrando una experiencia sonora envolvente y cercana para el público.

En la actualidad, Las Áñez presentan Dualismo Mágico, su quinto álbum, el cual marca una etapa renovada en su trayectoria discográfica caracterizada por la exploración vocal y los nuevos acercamientos a la canción latinoamericana. Su propuesta escénica parte de la sencillez, pero va sumando capas vocales que convierten cada presentación en un viaje sonoro que conecta con la audiencia desde distintos niveles.

Las presentaciones de En Vivo en El Muelle continuarán durante la temporada con Llamarada el 24 de septiembre y finalizarán con Antombo y Jimena Ángel el 26 de noviembre. De acuerdo con la programación comunicada por FUGA, estos eventos buscan articular la creación artística, la circulación, la industria musical y los medios de comunicación, promoviendo así la diversidad de formas en las que Bogotá se expresa y reconoce a través de la música y el arte.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quiénes son Las Áñez y cuál es su propuesta musical en Bogotá?

Las Áñez son un dúo conformado por las gemelas bogotanas Juanita y Valentina Áñez. Su propuesta musical integra elementos de las músicas latinoamericanas con una apuesta por la experimentación vocal contemporánea, dando lugar a una expresión artística en la que la voz adopta roles innovadores y transforma el concierto en una experiencia cercana y envolvente.

¿Cómo se desarrolla la programación de En Vivo en El Muelle de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño?

En Vivo en El Muelle es una franja promovida por la Fundación Gilberto Alzate Avendaño (FUGA) y la Alcaldía Mayor de Bogotá. Para la temporada actual, la programación se realiza en alianza con ONErpm, que aporta a la curaduría y el vínculo con la industria musical, y se extiende con presentaciones de artistas como Las Áñez, Llamarada, Antombo y Jimena Ángel, buscando conectar la diversidad artística local con el público capitalino.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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