Por: El Espectador

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Clara Lucía Sandoval Moreno ha sido designada como gerente para Bogotá por el Gobierno Nacional, una decisión que refleja la trayectoria multifacética de la funcionaria en la vida política y social de la ciudad. De acuerdo con la información publicada por El Espectador, Sandoval combina experiencia en la administración distrital, una sólida relación con el sector cristiano organizado y una agenda social de corte conservador. Su llegada implica dejar la curul que obtuvo en las elecciones de 2023, lo que expandirá su papel de gestora local a coordinadora de proyectos estratégicos que involucran recursos y competencias de la Nación, en articulación con la Alcaldía de Carlos Fernando Galán.

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El recorrido de Sandoval se inició en el Partido Nacional Cristiano, evolucionó con aval liberal en el Concejo de Bogotá durante tres periodos y consolidó su base electoral en la Misión Carismática Internacional, congregación reconocida por su modelo G12 y su representación política. Además de profesional en Relaciones Internacionales y especialista en Gerencia y Asuntos Públicos, Sandoval ha sido pastora desde los 24 años, un detalle que refuerza su peso en el sector religioso. Incursionó por primera vez en política en 1999, aunque no resultó elegida para la Junta Administradora Local de Puente Aranda. Posteriormente, su paso por el Partido Liberal le permitió ser concejal en dos ocasiones, periodo en el que representó intereses cristianos y promovió iniciativas en protección animal y movilidad.

Uno de los aspectos más notables de Sandoval es su bandera animalista. En el Concejo promovió la Bancada Animalista y participó activamente en la creación del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal, experiencia que fortaleció como gerente y luego como directora de la entidad en la administración de Enrique Peñalosa. Entre las acciones que lideró se destacan campañas de esterilización, adopción y atención veterinaria.

El vínculo de Sandoval con la familia Castellanos, fundadora de la Misión Carismática Internacional, también se plasmó en estrategias electorales conjuntas, como su candidatura a la Cámara en 2022 junto a Sara Castellanos, aunque ninguna logró el escaño. En 2024, regresó al Concejo y fue coordinadora ponente del Plan Distrital de Desarrollo de Galán, puesto desde el cual impulsó ajustes en metas de seguridad, movilidad e infraestructura, y reiteró su foco en la protección animal.

Sin embargo, su agenda conservadora se evidenció especialmente en la denominada ‘Ruta por la Vida’, un proyecto que proponía acompañamiento psicológico para gestantes y mujeres lactantes, iniciativa aprobada por el Concejo pero objetada por Galán y varias instituciones, por posibles restricciones a la interrupción voluntaria del embarazo. Esta tensión dejó claro el límite de su afinidad con el gobierno distrital y la autonomía en temas alineados con sus convicciones religiosas.

¿Cuál es la experiencia de Clara Lucía Sandoval en el sector animalista de Bogotá?

Según El Espectador, Sandoval fue una de las principales impulsoras de la Bancada Animalista del Concejo y desempeñó un papel clave en la creación del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal. Luego, dirigió la entidad como gerente y responsable de programas como adopción, esterilización y atención a denuncias de maltrato animal, mostrando una gestión orientada a la protección y bienestar animal.

¿Por qué es controversial la ‘Ruta por la Vida’ impulsada por Sandoval en el Concejo?

De acuerdo con la información del artículo, la ‘Ruta por la Vida’ fue polémica porque, aunque buscaba brindar atención y alternativas a gestantes y madres lactantes, organizaciones defensoras de derechos reproductivos y entidades distritales consideraron que podía entorpecer el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo. El alcalde Galán la objetó por falta de competencia y posibles tensiones con el derecho de las mujeres.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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