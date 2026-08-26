Mientras en varios edificios de Bogotá se adelantaba la evacuación ante el temblor de este miércoles 26 de agosto, el Congreso votaba para definir si sus integrantes podían evacuar el recinto. Pero lo insólito ni siquiera fue que la emergencia se llevara a votación, sino que la mayoría de congresistas optaran por no autorizar la salida.

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En pleno sismo, la proposición recibió 24 votos por el sí y 30 por el no. Sin embargo, algunos congresistas optaron por salir por prevención pese a que la proposición no había sido aprobada. La situación quedó registrada en videos y rápidamente comenzó a circular en redes sociales, causando sorpresa por la decisión tomada en medio de una emergencia.

El sismo ocurrió a las 11:45 de la mañana y tuvo una magnitud de 5,1, de acuerdo con el reporte actualizado del Servicio Geológico Colombiano (SGC). El epicentro estuvo ubicado en Los Santos, Santander, y el movimiento tuvo una profundidad de 149 kilómetros.

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El SGC también informó que recibió más de 2.000 reportes de personas que sintieron el movimiento. El temblor fue percibido en diferentes zonas del país, entre ellas Bogotá, donde se registraron evacuaciones preventivas en distintos sectores.

En la capital, ciudadanos salieron de diferentes edificaciones mientras pasaba la emergencia. Chapinero, la Plaza de Bolívar y sectores cercanos a Corferias estuvieron entre los puntos donde se registraron evacuaciones.

Terremoto en Manizales: vicepresidente y alcalde revela balance de daños

Manizales enfrenta las consecuencias del fuerte terremoto que dejó fallecidos y graves afectaciones en viviendas, colegios, hospitales y otras edificaciones. En entrevista con Pulzo, las autoridades entregaron un balance de la emergencia y explicaron cómo se está coordinando la respuesta entre la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional. Entre las medidas anunciadas están subsidios de arriendo, albergues, ayudas humanitarias y revisiones estructurales para las viviendas afectadas. También se confirmó un toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., además de la suspensión de clases durante la semana debido a las condiciones de la infraestructura educativa. Conozca en esta entrevista el balance de la emergencia, las zonas afectadas y las ayudas que recibirán las familias damnificadas.