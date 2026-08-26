Un fuerte susto paralizó a miles de ciudadanos en diferentes regiones del país durante la mañana de este miércoles 26 de agosto de 2026, luego de que un movimiento telúrico de magnitud 5,1 sacudiera el territorio nacional. De acuerdo con el reporte oficial emitido por el Servicio Geológico Colombiano (SGC), el sismo ocurrió sobre las 11:45 de la mañana y tuvo una profundidad de 149 kilómetros, ubicando su epicentro principal en el municipio de Los Santos, Santander.

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El organismo técnico precisó que, en un primer registro preliminar, la magnitud del evento se había calculado de manera preliminar en 5,4; sin embargo, pocos minutos después de lanzarse la alerta institucional, la cifra técnica fue ajustada a 5,1. Los datos geodésicos determinaron que el temblor presentó una latitud de 6.82° y una longitud de -73.11°, situándose muy cerca de poblaciones santandereanas como Los Santos a 7 kilómetros, Jordán a 10 kilómetros y Zapatoca a 17 kilómetros.

La intensidad del movimiento no tardó en reflejarse de inmediato en las plataformas digitales. A los pocos minutos de la publicación del SGC, más de 800 respuestas inundaron la cuenta oficial de la entidad con mensajes de ciudadanos atónitos. Múltiples reportes ciudadanos confirmaron que el temblor se sintió con notable intensidad en Bogotá y otras zonas del territorio nacional, reviviendo la zozobra sobre la constante actividad telúrica en una de las regiones más sísmicas del planeta.

En las redes sociales se viralizaron varios videos de los momentos en que las personas en ciudades como Bogotá, Manizales, Bucaramanga, entre otras partes del país.

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Imágenes del momento del temblor que se registró este miércoles cerca del mediodía y que se sintió con fuerza en Santander, Cúcuta, Bogotá, Ocaña, Tunja y otras zonas del Catatumbo. #VocesySonidos pic.twitter.com/7s7bRvw0IB — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) August 26, 2026

En Bogotá, varios edificios realizaron evacuaciones tras el temblor de 5,1 que se registró este 26 de agosto en Colombia. Ampliación📹⬇️https://t.co/WpY1RJBDl6 pic.twitter.com/k8t3RAFU39 — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) August 26, 2026

#ATENTOS. Un sismo de magnitud 5.1 y con una profundidad de 149 km se registró este 26AGO a las 11:45AM con epicentro en Los Santos, Santander, según el boletín actualizado del Servicio Geológico Colombiano, sintiéndose con fuerza en varias regiones del país. En desarrollo… pic.twitter.com/TxSwx3lBH0 — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) August 26, 2026

Terremoto en Manizales: vicepresidente y alcalde revela balance de daños

Manizales enfrenta las consecuencias del fuerte terremoto que dejó fallecidos y graves afectaciones en viviendas, colegios, hospitales y otras edificaciones. En entrevista con Pulzo, las autoridades entregaron un balance de la emergencia y explicaron cómo se está coordinando la respuesta entre la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional. Entre las medidas anunciadas están subsidios de arriendo, albergues, ayudas humanitarias y revisiones estructurales para las viviendas afectadas. También se confirmó un toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., además de la suspensión de clases durante la semana debido a las condiciones de la infraestructura educativa. Conozca en esta entrevista el balance de la emergencia, las zonas afectadas y las ayudas que recibirán las familias damnificadas.