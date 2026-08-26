Horas después de los temblores que sacudieron a Colombia en la madrugada del miércoles 26 de agosto, se reportó otro fuerte movimiento que se sintió principalmente en el departamento de Santander.

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El Servicio Geológico Colombiano indicó que el movimiento sísmico tuvo una magnitud de 5.4 y una profundidad de 140 kilómetros, con lo que hubo alarma dentro de la comunidad en la región.

De hecho, Pulzo conoció reportes en los que hubo alerta de terremoto en los dispositivos móviles como parte de los servicios que ofrecen a los usuarios frente a estos eventos naturales.

Posteriormente, la mencionada entidad emitió un nuevo reporte en el que indicó que el epicentro fue en Los Santos (Santander), con una magnitud de 5.1, corregida para el caso.

De hecho, el evento se sintió también en otras ciudades como Bogotá y Medellín, donde los usuarios reaccionaron de inmediato ante la emergencia que se vivió.

Este evento telúrico se presenta semanas después del terremoto del pasado lunes 10 de agosto de 2026, que arrasó con varias zonas de Risaralda, Chocó, Caldas, Valle del Cauca y Quindío.

La situación se presenta en medio de las acciones que las autoridades todavía llevan a cabo luego de la tragedia y desastre por desaparecidos, muertos y las destrucción de miles de viviendas.

Hasta el momento, el Gobierno Nacional anunció un plan de ejecución de tres fases, en donde tiene previsto el apoyo por medio de subsidios tanto de arrendamiento como para la futura compra de vivienda para los afectados.

Estos nuevos eventos se convierten en una nueva alarma para la comunidad a nivel nacional, con la idea de que haya la preparación correspondiente para una eventual réplica en cualquiera de los lugares del país.

De hecho, Chocó y Santander han sido los epicentros más frecuentes durante los últimos días, por lo que los expertos siguen con especial atención cualquier riesgo que exista.

Asimismo, siguen las actividades de apoyo en ciudades como Pereira, Manizales, Cali y Dosquebradas (Risaralda), aunque en esta última todavía no se ha empezado el proceso para la entrega de subsidios.

Cabe recordar que Dosquebradas hizo un llamado al Gobierno Nacional debido a la falta de alimentos para los miles de afectados, aunque otro de los grandes problemas que allí se vive actualmente es por la demora para avanzar en algunos de los pasos de cara a la sistematización de los damnificados.

¿Qué hacer ante un temblor en Colombia?

Saber reaccionar adecuadamente frente a un sismo en Colombia resulta fundamental para proteger la vida propia y la de sus seres queridos durante la emergencia.

Las autoridades de gestión del riesgo recomiendan mantener la calma y ejecutar protocolos de autoprotección probados para minimizar lesiones accidentales en edificios o carreteras.

Para garantizar su seguridad de manera efectiva, aplique los siguientes pasos estructurados antes, durante y después del movimiento telúrico:

Agacharse y cubrirse: ubicarse debajo de una mesa resistente o escritorio sólido y sujetarse firmemente hasta que el movimiento termine por completo.

ubicarse debajo de una mesa resistente o escritorio sólido y sujetarse firmemente hasta que el movimiento termine por completo. Alejarse de peligros: mantenerse distante de ventanas, espejos, fachadas de vidrio, estantes pesados u objetos flotantes que puedan colapsar.

mantenerse distante de ventanas, espejos, fachadas de vidrio, estantes pesados u objetos flotantes que puedan colapsar. Evitar evacuaciones apresuradas: no utilizar ascensores ni correr hacia las salidas mientras el terreno continúe vibrando activamente.

no utilizar ascensores ni correr hacia las salidas mientras el terreno continúe vibrando activamente. Evacuar de forma ordenada: una vez cese el sismo, ir por las escaleras hacia el punto de encuentro previamente establecido por la comunidad.

una vez cese el sismo, ir por las escaleras hacia el punto de encuentro previamente establecido por la comunidad. Cortar suministros básicos: interrumpir inmediatamente el paso de gas, electricidad y agua para evitar incendios, explosiones o fugas en la estructura.

interrumpir inmediatamente el paso de gas, electricidad y agua para evitar incendios, explosiones o fugas en la estructura. Verificar el estado físico: revisar si las personas a su alrededor presentan heridas y use únicamente el teléfono para llamadas de emergencia.

revisar si las personas a su alrededor presentan heridas y use únicamente el teléfono para llamadas de emergencia. Informarse por canales oficiales: seguir atentamente las instrucciones emitidas por los organismos de socorro y monitoree los reportes del Servicio Geológico Colombiano.

Asimismo, es indispensable contar con un kit de emergencia familiar que incluya agua embotellada, alimentos no perecederos, linterna, silbato y botiquín de primeros auxilios.

Estar preparado ante un evento telúrico reduce drásticamente los riesgos físicos y facilita una respuesta comunitaria organizada y efectiva en todo el territorio nacional.

Terremoto en Manizales: vicepresidente y alcalde revela balance de daños

Manizales enfrenta las consecuencias del fuerte terremoto que dejó fallecidos y graves afectaciones en viviendas, colegios, hospitales y otras edificaciones. En entrevista con Pulzo, las autoridades entregaron un balance de la emergencia y explicaron cómo se está coordinando la respuesta entre la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional. Entre las medidas anunciadas están subsidios de arriendo, albergues, ayudas humanitarias y revisiones estructurales para las viviendas afectadas. También se confirmó un toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., además de la suspensión de clases durante la semana debido a las condiciones de la infraestructura educativa. Conozca en esta entrevista el balance de la emergencia, las zonas afectadas y las ayudas que recibirán las familias damnificadas.