Un nuevo temblor en Colombia fue reportado durante la noche de este martes 25 de agosto. De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano (SGC), el movimiento telúrico tuvo una magnitud de 3,3 y se presentó en el municipio de Istmina, Chocó.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: “Dios mío”: nuevo temblor en Colombia asustó a más de uno en la noche de este lunes)

De acuerdo con la entidad, el evento fue registrado a las 10:22 p. m., hora local, y tuvo una profundidad superficial, según el boletín actualizado publicado por la entidad encargada del monitoreo sísmico en el país.

Hasta el momento, no se conocen reportes oficiales de daños o personas afectadas por este movimiento, aunque las autoridades mantienen el monitoreo de la situación.

Lee También

El movimiento se presentó en un departamento que ha concentrado varios de los eventos sísmicos reportados en las últimas semanas. Chocó ha sido escenario de diferentes temblores luego del terremoto de magnitud 7,4 registrado el pasado 10 de agosto, cuyo epicentro estuvo ubicado en inmediaciones de San José del Palmar.

Desde ese evento de mayor magnitud, el SGC ha informado sobre nuevos movimientos en distintos municipios del departamento, entre ellos Istmina, Medio San Juan, Nóvita, Sipí y El Litoral del San Juan. Las magnitudes de estos sismos han sido variables y varios tuvieron profundidades superficiales.

¿Cómo reportar un temblor en Colombia? Las personas que hayan sentido el movimiento pueden reportarlo a través de Sismo Sentido, la plataforma del Servicio Geológico Colombiano (SGC) destinada a recopilar información directamente de la población. Para hacerlo, el usuario debe ingresar a la plataforma y ubicar el sismo que percibió. Allí encontrará un formulario en el que podrá proporcionar información sobre el lugar desde donde experimentó el movimiento. El reporte incluye preguntas sobre cómo fue percibido el temblor, por ejemplo, las características del movimiento y sus efectos en el sitio donde se encontraba la persona. Esta información complementa los datos obtenidos mediante los instrumentos de monitoreo sísmico. Los testimonios recopilados permiten al SGC conocer en qué lugares fue sentido un sismo y qué intensidad tuvo para la población. Por eso, quienes hayan percibido el movimiento registrado en Istmina pueden ingresar a Sismo Sentido y reportar su experiencia.

Terremoto en Manizales: vicepresidente y alcalde revela balance de daños

Manizales enfrenta las consecuencias del fuerte terremoto que dejó fallecidos y graves afectaciones en viviendas, colegios, hospitales y otras edificaciones. En entrevista con Pulzo, las autoridades entregaron un balance de la emergencia y explicaron cómo se está coordinando la respuesta entre la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional. Entre las medidas anunciadas están subsidios de arriendo, albergues, ayudas humanitarias y revisiones estructurales para las viviendas afectadas. También se confirmó un toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., además de la suspensión de clases durante la semana debido a las condiciones de la infraestructura educativa. Conozca en esta entrevista el balance de la emergencia, las zonas afectadas y las ayudas que recibirán las familias damnificadas.