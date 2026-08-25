Después de una extensa jornada de negociaciones entre las diferentes fuerzas políticas, el Congreso de la República eligió a los nueve magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE) que asumirán para el periodo 2026-2030.

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La votación se llevó a cabo durante la noche de este martes 25 de agosto y estuvo precedida por una fuerte puja entre partidos para definir la composición del organismo electoral. Finalmente, los congresistas se inclinaron por tres planchas acordadas entre las colectividades.

Los nuevos magistrados tendrán a su cargo funciones clave durante los próximos cuatro años, en un periodo marcado por las elecciones que se avecinan en el país. El CNE es el organismo encargado de vigilar a las organizaciones políticas, controlar aspectos relacionados con la financiación de las campañas y ejercer funciones dentro de los procesos electorales.

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¿Quiénes son los nueve nuevos magistrados del CNE?

Según informó El Tiempo, la nueva composición quedó integrada por Nubia Stella Martínez (Centro Democrático), Silvio Carrasquilla (Partido Liberal), Juan Carlos Wills (Partido Conservador), Juan Felipe Lemos (‘la U’), Carlos Alberto Parra (Salvación Nacional), Plinio Alarcón (Mira), Gersel Pérez (Cambio Radical).

Los otros dos lugares quedaron en manos de Ana Jimena Bautista y Cielo Rusinque, quienes representan al sector político del Pacto Histórico. De esta manera, las nueve plazas quedaron distribuidas entre diferentes sectores políticos.

La elección se produjo después de varias horas de conversaciones y de una disputa por los últimos cupos. En particular, hubo competencia por los lugares que no estaban completamente definidos antes de la votación, debido a las diferencias entre sectores de la coalición de Gobierno y otros partidos.

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