Por: El Espectador

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La Contraloría General de la República hizo pública, durante la mañana del martes 25 de agosto, la apertura de una indagación preliminar relacionada con presuntas irregularidades y sobrecostos en contratos del Consejo Nacional Electoral (CNE). Esta investigación se centra en la contratación de los servicios para la capacitación y acreditación de testigos electorales, proceso clave para las próximas elecciones de 2026. De acuerdo con la Contraloría, la apertura de la indagación responde a la relevancia de los contratos objeto de revisión, especialmente en lo relacionado con la ejecución de acuerdos destinados a herramientas tecnológicas, servicios de ciberseguridad, producción y envío de cartillas, así como el desarrollo de actividades de formación dirigidas a los testigos electorales, quienes cumplen un papel de vigilancia durante los comicios.

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En el comunicado oficial, el órgano de control especificó que se solicitó información detallada sobre los contratos firmados entre el CNE y la empresa Unión Temporal Actores Electorales 2026. Entre los datos pedidos por la Contraloría se encuentran las fechas de inicio y terminación de los contratos, el valor de los mismos, su objeto y estado actual. También pidió información sobre la figura del interventor o supervisor de dichos acuerdos, así como la relación y monto de los pagos efectuados a la fecha.

La indagación incluye no solo a la unión temporal, sino también indaga los contratos individuales suscritos con las compañías LinkTic y BexTechnology. Según información proporcionada, estas dos empresas integran la Unión Temporal con participaciones del 95 % y 5 %, respectivamente. Esta solicitud de la Contraloría busca esclarecer todo el flujo contractual vinculado con la preparación del proceso electoral a través de la capacitación de testigos.

En la comunicación oficial, la Contraloría enfatizó que la apertura de esta investigación preliminar no implica todavía que se haya declarado algún tipo de responsabilidad. Al contrario, se trata de la fase inicial de revisión en la que el organismo de control examina los procesos asociados a recursos públicos, como parte de sus competencias. El organismo aclaró que tiene la autoridad para requerir y analizar cualquier dato o información relacionada con hechos, actos, contratos, programas o proyectos que impliquen recursos del Estado, y que no opera ninguna reserva legal para evitar su labor en estas verificaciones. Una vez concluyan las revisiones, los resultados serán comunicados tanto a la opinión pública como al país en general.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué la Contraloría investiga contratos del Consejo Nacional Electoral para las elecciones de 2026?

La Contraloría General de la República abrió una indagación preliminar debido a posibles irregularidades y sobrecostos en contratos del Consejo Nacional Electoral, especialmente en los procesos de capacitación y acreditación de testigos electorales para las elecciones de 2026. Lo hace para verificar si en la ejecución de estos contratos, que incluyen servicios tecnológicos y de ciberseguridad, así como la producción de material pedagógico, se presentaron situaciones que deban ser objeto de control fiscal.

¿Qué es una indagación preliminar y cuáles son sus alcances según la Contraloría?

Una indagación preliminar, de acuerdo con la Contraloría, es el inicio de un proceso de verificación donde no se declara responsabilidad, sino que se hace una revisión exhaustiva de contratos y procesos relacionados con recursos públicos. Esto permite al organismo exigir información detallada y examinar hechos u operaciones vinculadas a fondos estatales, sin limitaciones legales, en el marco de sus competencias de control y vigilancia.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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