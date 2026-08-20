Por: El Espectador

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El Consejo de Estado decidió suspender de manera temporal la elección de Winsner Nessir Sandoval Ibáñez como representante a la Cámara por el Partido Demócrata Colombiano. Esta medida cautelar fue adoptada mientras se estudia una demanda que podría anular de forma definitiva su acceso a la curul especial en la Cámara de Representantes. La razón principal de esta suspensión se fundamenta en la posibilidad de que Sandoval Ibáñez, presuntamente, no cumpla con los requisitos legales para ocupar dicho escaño, estipulados en la normativa vigente.

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La acción judicial fue impulsada por Jorge Andrés Bohórquez Canizales, quien presentó una demanda solicitando la nulidad de la elección correspondiente a las curules de la circunscripción especial afrodescendiente para el periodo entre 2026 y 2030. Dentro del documento presentado, Bohórquez Canizales argumenta que el Consejo Nacional Electoral (CNE), organismo encargado de velar por la transparencia y legalidad de los procesos electorales en Colombia, supuestamente interpretó de forma incorrecta el artículo de la Constitución Política que señala el mecanismo para la adjudicación de estas curules especializadas.

De acuerdo con la información disponible, el motivo del litigio radica en la interpretación de cómo deben ser asignados los escaños para las comunidades afrodescendientes en la Cámara de Representantes, un asunto sobre el que la Constitución Política contiene disposiciones puntuales. La decisión del Consejo de Estado de suspender provisionalmente la elección de Sandoval Ibáñez responde al interés de preservar la legalidad y la transparencia del proceso electoral en tanto se resuelve el fondo de la controversia. Mientras tanto, la curul especial permanece en vilo hasta que se defina si la interpretación del CNE fue adecuada y si Sandoval Ibáñez efectivamente cumple con los requisitos que exige la ley para representar a la circunscripción afrodescendiente en la Cámara.

Esta noticia permanece en desarrollo, por lo que aún no se conocen reacciones oficiales de las partes involucradas ni del propio Sandoval Ibáñez. Para más información sobre justicia, seguridad y derechos humanos, usted puede consultar la sección Judicial de El Espectador.

¿Por qué suspendieron la elección de Winsner Nessir Sandoval Ibáñez en la Cámara?

La suspensión temporal de la elección de Winsner Nessir Sandoval Ibáñez fue decidida por el Consejo de Estado debido a una demanda que cuestiona si cumple con los requisitos legales para ocupar una curul especial en la Cámara, y si el Consejo Nacional Electoral hizo una correcta interpretación de la Constitución respecto a la asignación de estas curules.

¿Qué es la circunscripción especial afrodescendiente en la Cámara de Representantes?

La circunscripción especial afrodescendiente es un mecanismo previsto en la Constitución Política de Colombia que permite la elección de representantes para defender los intereses de estas comunidades en la Cámara. Existen requisitos específicos para quienes aspiran a ocupar estas curules, y su asignación está regulada por la Constitución.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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