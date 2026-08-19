Por: DIARIO DEL PEREIRA

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Jaime Andrés Beltrán, ministro de Vivienda, se vio envuelto en una polémica nacional tras difundirse imágenes en las que aparece con su familia cerca de la playa en Santa Marta, esto mientras el país enfrenta las secuelas del reciente terremoto de magnitud 7,4 ocurrido el pasado 10 de agosto. La situación, reportada por Noticias Caracol, adquiere mayor gravedad si se tiene en cuenta el papel crucial que desempeña el Ministerio de Vivienda en la reconstrucción para las decenas de miles de familias afectadas. Según esa fuente, al menos 29.548 viviendas quedaron destruidas, y gran cantidad de personas siguen viviendo en estructuras gravemente dañadas.

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La controversia aumentó al surgir fotografías de Beltrán en una residencia frente al mar. El ministro aclaró que su permanencia en el lugar no fue una vacación, sino un espacio de encuentro con su familia antes de continuar con las labores propias de la emergencia. De acuerdo con declaraciones replicadas por medios, Beltrán manifestó: “Yo entiendo el dolor que están viviendo muchas familias y por eso me disculpo”. Reconoció que la difusión de esas imágenes pudo generar molestia entre los damnificados y ofreció disculpas públicas a quienes se sintieron afectados.

Pese a la controversia, el ministro subrayó que las labores del Ministerio de Vivienda no se han interrumpido y que, desde el inicio de la crisis, su dependencia ha participado activamente en las acciones en los territorios afectados. Además, aseguró que se está estructurando una estrategia integral para la reconstrucción de viviendas, cumpliendo así la instrucción dada por el presidente Abelardo de la Espriella. El gobierno, el 13 de agosto, anunció una estrategia conjunta con empresas constructoras, entidades territoriales y el sector financiero, donde se incluyen subsidios de arrendamiento, alivios en servicios públicos, el uso de maquinaria para despejar escombros y la creación de un banco de materiales para apoyar a alcaldías y gobernaciones.

Sin embargo, las repercusiones políticas no se hicieron esperar. Congresistas del Pacto Histórico impulsaron una moción de censura contra el ministro Beltrán en la Cámara de Representantes, cuestionando su actuación y su presencia pública durante uno de los momentos más sensibles de la emergencia. Las críticas también surgieron de otros sectores políticos, lo que puso bajo mayor escrutinio la imagen del Gobierno y la conducta esperada de sus funcionarios frente a las necesidades de los damnificados. Por ahora, Beltrán sigue al frente del Ministerio y asegura que el plan de reconstrucción avanza, en medio de un escenario en el que la recuperación de viviendas es uno de los mayores retos actuales para Colombia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué causó polémica el viaje del ministro Jaime Andrés Beltrán a Santa Marta durante la emergencia por el terremoto?

El viaje de Jaime Andrés Beltrán a Santa Marta generó controversia debido a la difusión de imágenes en las que aparecía con su familia cerca de la playa, justo cuando el país enfrentaba una emergencia nacional por el terremoto. La crítica se centró en que, como responsable de Vivienda, debía estar de manera visible y prioritaria al frente de la respuesta y reconstrucción para las miles de familias afectadas, lo que convirtió una situación personal en un tema político y de confianza pública.

¿Qué acciones está tomando el Ministerio de Vivienda para apoyar a los damnificados por el terremoto en Colombia?

Según el ministro Jaime Andrés Beltrán, el Ministerio de Vivienda está implementando una estrategia articulada con empresas, entidades territoriales y el sector financiero. Entre las medidas, anunciadas por el Gobierno, están incluidos subsidios de arrendamiento, ayudas para servicios públicos, retiro de escombros con maquinaria y un banco de materiales para apoyar la reconstrucción de viviendas en coordinación con alcaldías y gobernaciones.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.