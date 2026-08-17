Por: El Espectador

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Después de unas jornadas políticas marcadas por intensos debates en la elección de las presidencias del Senado, la Cámara y la selección del contralor General, el Congreso colombiano se prepara para definir quiénes integrarán el nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE), en una disputa que revela la pugna de poder y la búsqueda de representación entre las distintas colectividades. El CNE es un organismo con funciones decisivas: vigilia a partidos políticos, investigación de eventuales irregularidades, revisión de la financiación de campañas y adopción de medidas que inciden directamente en la existencia o funcionamiento de las agrupaciones políticas, como lo señala ‘El Espectador’.

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La elección de los nueve magistrados cobra especial relevancia en este momento, dado que el CNE será clave en vigilar la transparencia de los comicios y en garantizar la legalidad de la vida interna de los partidos. Así quedó demostrado en la administración de Gustavo Petro, cuando el organismo sancionó la campaña presidencial por el incumplimiento de los topes de financiación. En este contexto, fuerzas como el Pacto Histórico, el Partido Liberal y el Centro Democrático buscan fortalecer su presencia en el tribunal electoral.

La escogencia de candidatos ya está cerrada, revelando estrategias y alianzas. Cambio Radical, bajo la conducción de Fuad Char, apoya a Gersel Luis Pérez. La U respalda a Juan Felipe Lemos Uribe, mientras el Centro Democrático postuló a Nubia Stella Martínez en coalición con el Mira, encabezado por Plinio Alarcón. Los conservadores presentaron a Juan Carlos Wills; el Partido Liberal, por su parte, postuló una lista de ocho nombres. El Pacto Histórico también inscribió ocho aspirantes, buscando ampliar su cuota en un órgano que podría estudiar casos de gran peso, como la personería jurídica de nuevos partidos y procesos por supuestas irregularidades en la financiación de campañas relacionados con Iván Cepeda y el presidente Abelardo de la Espriella.

El proceso está completamente en manos del Congreso, que adelanta la revisión de requisitos a través de sus comisiones de acreditación hasta el 19 de agosto. El informe definitivo sobre los candidatos habilitados se dará a conocer el 20 de agosto, y la elección definitiva está programada para el 25. Quienes resulten elegidos asumirán funciones antes del 31 de agosto, fecha de salida de los actuales magistrados, marcando así una transición decisiva en el panorama político y electoral del país.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo será el calendario y los plazos para elegir a los nuevos magistrados del Consejo Nacional Electoral?

De acuerdo con la información divulgada por ‘El Espectador’, el proceso para elegir a los nueve nuevos magistrados del CNE inició con el cierre de inscripciones el 14 de agosto. Las comisiones de Acreditación Documental del Senado y la Cámara revisan hasta el 19 de agosto los requisitos de los candidatos. El 20 de agosto será presentado el informe con los habilitados, y el Congreso votará la elección final el 25 de agosto. Los nuevos magistrados asumirán antes del 31 de agosto, en reemplazo de los actuales miembros.

¿Qué funciones principales tiene el Consejo Nacional Electoral en Colombia?

Según lo informado por ‘El Espectador’, el Consejo Nacional Electoral es responsable de vigilar a los partidos políticos, investigar posibles irregularidades, controlar la financiación de campañas, otorgar la personería jurídica a movimientos y decidir sobre sanciones que pueden afectar la vida de los partidos. Además, sus decisiones tienen relevancia directa sobre la legalidad e institucionalidad del sistema electoral colombiano.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.