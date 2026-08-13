Por: El Espectador

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El Consejo Nacional Electoral (CNE) se prepara para tomar una decisión clave sobre la personería jurídica del partido La Fuerza, liderado por Roy Barreras, en medio de intensos debates jurídicos y políticos. El CNE evaluará una ponencia que propone mantener la personería del partido a pesar de que no alcanzó el umbral mínimo exigido por el artículo 108 de la Constitución Política, que requiere obtener al menos el 3 % de la votación nacional en el Senado para conservar ese estatus.

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El documento, elaborado por el magistrado Álvaro Echeverry Londoño, está programado para ser discutido en sala plena del CNE el martes 16 de agosto. A pesar de no superar el umbral del 3 % en el Senado, La Fuerza consiguió 121.987 votos en la circunscripción de Sucre, lo que le permitió obtener una curul en la Cámara de Representantes a nombre de Alejandro de la Ossa Lacayo. Según esta realidad, el partido, a través de su representante legal Ricardo Castro Iragorri, solicitó la conservación de la personería jurídica alegando la necesidad de una interpretación más amplia y flexible de la Constitución. Argumentan que su condición de “minoría política” y la protección de los derechos de sus votantes exigen una consideración especial por parte de las autoridades electorales.

La base del planteamiento del magistrado Echeverry es que el umbral no debe aplicarse de manera estricta si existen claros signos de representatividad democrática. El proyecto resalta que La Fuerza obtuvo su personería en 2022 mediante un proceso de escisión, lo que significa que debe analizarse su desarrollo electoral bajo parámetros distintos a los de los partidos tradicionales. De acuerdo con la ponencia, apoyada en sentencias de la Corte Constitucional, como la SU-316 de 2021, y precedentes del Consejo de Estado, la conquista de una curul en la Cámara demuestra una representación parlamentaria suficiente para justificar la continuidad de la personería en defensa del pluralismo político.

En otro punto relevante, en septiembre de 2025, el propio CNE negó la posibilidad de una nueva escisión para crear un partido llamado Juntos, solicitado por la representante Gloria Arizabaleta. Según el CNE, no era procedente autorizar una segunda escisión de la colectividad, considerando que Fuerza de la Paz (actual La Fuerza) ya había surgido por ese mecanismo desde la Alianza Democrática Amplia (ADA) en 2022, cuando Barreras y Arizabaleta lideraron la ruptura.

De acuerdo con la información publicada por El Espectador, la decisión final del CNE sobre el futuro jurídico de La Fuerza marcará un precedente para otros movimientos políticos que enfrentan retos similares y pondrá a prueba los límites del pluralismo en el sistema electoral colombiano.

¿Por qué La Fuerza podría mantener su personería jurídica pese a no alcanzar el umbral del 3 %?

La razón radica en que, aunque La Fuerza no llegó al 3 % de la votación nacional en el Senado, logró una curul en la Cámara de Representantes por la circunscripción de Sucre. De acuerdo con la ponencia del magistrado Echeverry, ese resultado muestra una representación parlamentaria real, lo que permitiría una interpretación flexible del artículo 108 para no restringir el pluralismo político, según los argumentos respaldados por precedentes judiciales mencionados en El Espectador.

¿Qué significa el proceso de escisión en la creación de partidos políticos en Colombia?

En el contexto político colombiano, la ‘escisión’ es el proceso mediante el cual una parte de un partido existente se separa para formar una nueva colectividad. Según lo explicó el CNE citado por El Espectador, Fuerza de la Paz —ahora La Fuerza— nació de esta manera al separarse de la Alianza Democrática Amplia (ADA) en 2022, lo que influye en cómo se analiza su personería jurídica y derechos electorales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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