Por: El Espectador

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El Consejo Nacional Electoral (CNE) se enfrenta a una decisión trascendental para el futuro de La Fuerza, partido liderado por Roy Barreras, pues está en juego la continuidad de su personería jurídica. La controversia surgió porque La Fuerza no alcanzó el umbral del 3 % de votos en el Senado, requisito estipulado en el artículo 108 de la Constitución Política para mantener dicha personería. Sin embargo, una ponencia elaborada por el magistrado Álvaro Echeverry Londoño propone conservarla y será debatida por la sala plena del CNE el martes 16 de agosto.

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Aunque La Fuerza no superó el umbral nacional, sus resultados electorales en la circunscripción territorial de Sucre fueron significativos: obtuvo 121.987 votos, permitiendo que Alejandro de la Ossa Lacayo accediera a una curul en la Cámara de Representantes. Partiendo de este hecho, el representante legal del partido, Ricardo Castro Iragorri, solicitó permitir la continuidad de la personería jurídica esgrimiendo una interpretación más flexible de la Constitución y argumentando que su movimiento representa una minoría política cuyo respaldo electoral debe ser protegido.

El eje argumentativo de la ponencia radica en que el criterio del umbral no debería interpretarse de manera estricta o automática, en especial cuando se evidencia una representación parlamentaria concreta y el partido tiene un origen institucional distinto al de las grandes colectividades. Según el documento, La Fuerza obtuvo su personería en 2022 como resultado de una escisión, es decir, un proceso mediante el cual una organización política da origen a una nueva colectividad a partir de la separación de sus integrantes, lo que obliga a valorar el desarrollo de su electorado bajo condiciones atípicas.

La postura del ponente está respaldada por decisiones previas de la Corte Constitucional —como la Sentencia SU-316 de 2021— y el Consejo de Estado, en donde se ha priorizado la defensa del pluralismo político y la proporcionalidad en la aplicación de las normas. Así, el hecho de que La Fuerza haya conseguido una curul se interpreta como un indicio de legitimidad democrática y representatividad que merece ser ponderado antes de extinguir su personería jurídica.

Sobre los antecedentes, cabe recordar que en septiembre de 2025 el CNE negó la escisión de un nuevo partido denominado Juntos, impulsado por la representante Gloria Arizabaleta, al considerar que Fuerza de la Paz —anterior nombre de La Fuerza— ya había surgido de una escisión previa de la Alianza Democrática Amplia (ADA). En 2022, Barreras y Arizabaleta habían sido avalados por ADA y promovieron la escisión que dio vida a Fuerza de la Paz.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué el partido La Fuerza podría conservar su personería jurídica a pesar de no lograr el umbral?

La Fuerza podría mantenerse como partido reconocido porque, aunque no superó el umbral nacional del 3 %, logró representación efectiva en la Cámara de Representantes por la circunscripción de Sucre, lo que según la ponencia del CNE se considera una muestra real de apoyo democrático y justifica ponderar la aplicación flexible del umbral, conforme con precedentes judiciales que privilegian la protección del pluralismo político.

¿Qué es una escisión en el contexto político y por qué es relevante para el caso de La Fuerza?

En política, una escisión es la separación de una fracción de un partido para formar una nueva colectividad. En el caso de La Fuerza, esta figura es esencial porque define su origen: el partido nació de una escisión de la Alianza Democrática Amplia (ADA) en 2022, situación que obliga a valorar su desarrollo electoral y jurídico bajo condiciones distintas a las de otros partidos tradicionales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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