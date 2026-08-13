Por: El Espectador

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El Consejo Nacional Electoral (CNE) evaluará el destino de la personería jurídica de La Fuerza, partido liderado por Roy Barreras, ante un contexto complejo derivado de los resultados obtenidos en las más recientes elecciones legislativas. De acuerdo con la Constitución Política, específicamente el artículo 108, los partidos políticos deben alcanzar un umbral mínimo del 3 % de la votación nacional en el Senado para conservar su personería jurídica, condición que La Fuerza no logró cumplir. Pese a ello, una ponencia presentada por el magistrado Álvaro Echeverry Londoño plantea la posibilidad de mantener el reconocimiento jurídico del partido. Esta discusión está programada para la próxima sesión de la sala plena del CNE, el martes 16 de agosto, donde se analizarán los argumentos que defienden la representación política lograda en otras instancias electorales.

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La colectividad, a través de su representante legal Ricardo Castro Iragorri, ha solicitado mantener su personería jurídica. Para ello, argumenta la necesidad de una interpretación más flexible y sistemática de la normatividad constitucional vigente, que considere el reconocimiento como “minoría política” y priorice la protección de los derechos de quienes han depositado su voto de confianza en el partido. Según consta en el expediente, si bien La Fuerza no alcanzó el umbral nacional, obtuvo 121.987 votos en la circunscripción territorial de Sucre. Este resultado les permitió asegurar una curul en la Cámara de Representantes, que fue ocupada por Alejandro de la Ossa Lacayo.

La ponencia del magistrado Echeverry Londoño enfatiza que la aplicación estricta y automática de la regla del umbral podría desconocer realidades de representatividad democrática y particularidades en el origen institucional de este partido. La Fuerza nació en 2022 tras una escisión —proceso mediante el cual surge una nueva organización política a partir de otra ya existente—, lo que plantea la necesidad de analizar su representatividad y consolidación en condiciones distintas a las de colectividades históricas. En apoyo, el magistrado cita precedentes de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, como la Sentencia SU-316 de 2021, que reconoce la existencia de una representación parlamentaria efectiva cuando un movimiento político logra elegir representantes en el Congreso, incluso si no supera el umbral nacional exigido.

Por otra parte, en septiembre de 2025 el CNE negó la solicitud de escisión planteada por la representante Gloria Arizabaleta, quien buscaba fundar un nuevo partido denominado Juntos, argumentando que Fuerza de la Paz (nombre anterior de La Fuerza) ya era resultado de una escisión previa, en este caso de la Alianza Democrática Amplia (ADA). Así, la complejidad jurídica y política en torno a este partido está siendo revisada cuidadosamente por las autoridades electorales, que deberán balancear la aplicación de las normas y la garantía del pluralismo político.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué el CNE podría mantener la personería jurídica de La Fuerza pese a no superar el umbral?

El CNE estudia la posibilidad de conservar la personería jurídica de La Fuerza debido a elementos como la obtención de una curul en la Cámara de Representantes en Sucre y el contexto de su origen mediante escisión, argumentos expuestos por el magistrado Echeverry Londoño en su ponencia y sustentados en precedentes de la Corte Constitucional, los cuales permiten ponderar la representatividad real sobre la aplicación estricta de la norma.

¿Qué es la escisión en partidos políticos y cómo afecta la personería jurídica?

La escisión en partidos políticos es el proceso mediante el cual una nueva colectividad surge a partir de la división de otra existente. Este procedimiento puede afectar el reconocimiento jurídico de los partidos resultantes, ya que obliga a las autoridades a evaluar el origen, consolidación y posibles limitaciones legales, como ocurrió con Fuerza de la Paz, partido de donde provino La Fuerza, y su relación con la Alianza Democrática Amplia (ADA).

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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