Por: El Espectador

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El Consejo Nacional Electoral (CNE) se prepara para decidir el destino de la personería jurídica de La Fuerza, el partido liderado por Roy Barreras. Esta determinación gira en torno a una ponencia elaborada por el magistrado Álvaro Echeverry Londoño, que será presentada ante la sala plena del CNE el martes 16 de agosto. La principal controversia surge porque La Fuerza no superó el umbral exigido del 3 % en votaciones nacionales al Senado, tal como establece el artículo 108 de la Constitución Política. Sin embargo, la colectividad obtuvo 121.987 votos en Sucre, lo que le permitió asegurar una curul en la Cámara de Representantes ocupada actualmente por Alejandro de la Ossa Lacayo, situación que reaviva el debate sobre la representación y supervivencia de partidos pequeños.

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La defensa del partido, expresada por su representante legal Ricardo Castro Iragorri, se fundamenta en la solicitud de una interpretación flexible y sistemática de la normativa constitucional. Además, invocan el reconocimiento de La Fuerza como “minoría política” y la necesidad de proteger los derechos de sus electores, aspectos claves en el panorama electoral colombiano. La argumentación central de la ponencia subraya que la exigencia del umbral no debería aplicarse mecánicamente cuando existen muestras claras de representatividad democrática y un contexto institucional particular.

La Fuerza obtuvo su personería jurídica en 2022 a través de un proceso de escisión, lo cual implica que su electorado y su realidad política deben evaluarse bajo criterios diferenciados frente a los partidos tradicionales. El texto del proyecto cita sentencias de la Corte Constitucional, como la SU-316 de 2021, y precedentes del Consejo de Estado, para avalar que la obtención de representación parlamentaria, aunque sea en una circunscripción específica como Sucre, evidencia una voluntad ciudadana significativa. Según esta perspectiva, eliminar la personería jurídica podría atentar contra el pluralismo político al limitar la existencia de voces minoritarias en el Congreso.

En septiembre de 2025, el CNE había negado la escisión de un nuevo partido llamado Juntos, solicitado por la representante Gloria Arizabaleta. Este antecedente remite al origen de Fuerza de la Paz —nombre anterior de La Fuerza— que nació en 2022 como resultado de una ruptura con Alianza Democrática Amplia (ADA), promovida por Barreras y Arizabaleta tras ser avalados por ese partido. El debate actual, por tanto, refleja la compleja dinámica de escisiones y supervivencia de partidos resultantes de divisiones internas en las colectividades.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es el umbral electoral del 3 % y por qué afecta a La Fuerza?

El umbral electoral del 3 % es el porcentaje mínimo de votos requerido, según el artículo 108 de la Constitución Política, para que un partido conserve la personería jurídica a nivel nacional en el Senado. La Fuerza no logró ese porcentaje, lo que pone en riesgo su continuidad legal como partido reconocido.

¿Por qué el Consejo Nacional Electoral podría permitir que La Fuerza mantenga su personería jurídica?

El Consejo Nacional Electoral podría decidir a favor de La Fuerza argumentando que, aunque no cumplió el umbral nacional, sí logró una curul en la Cámara de Representantes por Sucre y recibe protección constitucional como minoría política, respaldándose en sentencias como la SU-316 de 2021 e invocando la importancia del pluralismo y la representatividad democrática.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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