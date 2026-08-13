Por: El Espectador

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El Consejo Nacional Electoral (CNE) se prepara para dirimir un asunto decisivo en el panorama político colombiano: la continuidad de la personería jurídica del partido La Fuerza, vinculado a Roy Barreras. Este partido se enfrenta al umbral constitucional del 3 % de votos en el Senado —establecido por el artículo 108 de la Constitución Política—, un requisito esencial para asegurar su permanencia en el sistema político. Sin embargo, no haber alcanzado dicho umbral durante las elecciones recientes ha puesto en riesgo la continuidad de sus derechos políticos.

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La situación ahora depende de una ponencia liderada por el magistrado Álvaro Echeverry Londoño, la cual será puesta en consideración de la sala plena del CNE el martes 16 de agosto. Aunque La Fuerza no llegó al umbral del 3 % en el Senado a nivel nacional, obtuvo 121.987 votos en la circunscripción territorial de Sucre. Este resultado le permitió alcanzar una curul en la Cámara de Representantes, ocupada actualmente por Alejandro de la Ossa Lacayo. Según la información recogida por El Espectador, este aspecto es central en los argumentos presentados para defender la continuidad de la personería jurídica.

Ricardo Castro Iragorri, representante legal de La Fuerza, solicitó al CNE que interprete la Constitución de manera flexible y sistemática. Justifica su petición argumentando el reconocimiento de la condición de “minoría política” del partido y la necesidad de salvaguardar los derechos de sus votantes. Por su parte, el magistrado Echeverry fundamenta la ponencia en que el umbral no debe aplicarse de forma automática, sino que se debe considerar si existe una representatividad democrática efectiva y un trasfondo institucional diferente al de los partidos tradicionales.

La Fuerza consiguió su personería jurídica en 2022 a través de un proceso de escisión, lo que implica que su electorado debe evaluarse bajo parámetros distintos. Apoyándose en precedentes, como la Sentencia SU-316 de 2021 de la Corte Constitucional y criterios del Consejo de Estado, la ponencia resalta que el logro de una curul en la Cámara por Sucre es evidencia de representatividad parlamentaria real, lo cual amerita una ponderación que proteja el pluralismo político.

Por otro lado, en septiembre de 2025, el CNE negó la petición de escisión para la creación de un nuevo partido a partir de Fuerza de la Paz —nombre anterior de La Fuerza—, por una solicitud de la representante Gloria Arizabaleta. El ente electoral consideró improcedente esta división, ya que Fuerza de la Paz había surgido precisamente de una escisión de Alianza Democrática Amplia (ADA) en 2022, liderada por Barreras y Arizabaleta, quienes antes fueron avalados por ADA.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué el CNE evalúa mantener la personería jurídica de La Fuerza?

El CNE debate la permanencia de la personería jurídica de La Fuerza pese a no alcanzar el umbral del 3 % en el Senado porque el partido mostró representación parlamentaria real en Sucre y su origen institucional diferenciado exige una interpretación flexible, según los antecedentes judiciales y la ponencia del magistrado Álvaro Echeverry Londoño.

¿Qué es una escisión política y cómo afectó el caso de Fuerza de la Paz?

Una escisión política es la separación formal de un grupo dentro de un partido para formar una nueva agrupación. En el caso de Fuerza de la Paz, esta figura permitió su nacimiento desde ADA en 2022, pero cuando se solicitó la escisión para crear otro partido, el CNE la negó ya que el partido original ya era resultado de una escisión previa, complicando posibles divisiones posteriores.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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