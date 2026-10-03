El primer fin de semana de octubre, el cual marca el único de la semana de receso escolar, tendrá un comportamiento variable en el clima, según indicó el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam).

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La entidad prevé una disminución de las lluvias en buena parte del territorio, aunque persistirán precipitaciones de diferente intensidad en sectores de las regiones Caribe, Pacífica y Andina.

El sábado 3 de octubre, las lluvias más fuertes se concentrarán principalmente en las franjas occidental y andina. El pronóstico incluye sectores de La Guajira, Magdalena, Cesar, Bolívar, Santanderes, Antioquia, Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño.

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En esas zonas podrían presentarse precipitaciones de mayor intensidad, mientras que en otros sectores del país se esperan lluvias moderadas. El Ideam también contempla precipitaciones en Atlántico, norte de Bolívar, Sucre, sur de Córdoba, occidente de Magdalena, norte de Cundinamarca, occidente de Tolima y sur del Huila.

La situación será diferente en la Orinoquía y la Amazonía, regiones donde el pronóstico apunta a una reducción generalizada de las lluvias durante el sábado, con condiciones más secas. Cundinamarca, Boyacá y el golfo de Urabá, por su parte, tendrían precipitaciones de menor intensidad.

¿Dónde lloverá el domingo 4 de octubre?

Para el domingo, el Ideam prevé que se mantenga la tendencia de tiempo más estable en las regiones orientales, mientras las precipitaciones se concentrarán especialmente en corredores costeros y zonas montañosas.

Las lluvias de mayor intensidad se esperan en Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño, además de sectores del norte de Magdalena, sur de Bolívar, Antioquia y los Santanderes. El pronóstico también contempla precipitaciones en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

En otras zonas las lluvias serían moderadas. Entre ellas aparecen sectores de Cesar, La Guajira, sur de Córdoba, norte de Sucre, norte de Boyacá, Cundinamarca, Quindío y áreas del Eje Cafetero.

Por otro lado, el Ideam mantiene para la Orinoquía y la Amazonía un panorama predominantemente seco durante el domingo. La entidad también señaló la importancia de permanecer atentos a las condiciones de las vías, especialmente por los efectos que puede dejar la humedad en los suelos.

Así, aunque el panorama general apunta a una reducción de las lluvias durante el fin de semana, el comportamiento será diferente según la región, con mayores probabilidades de precipitaciones en sectores del occidente y la zona Andina del país.

¿Cómo estará el clima en Bogotá este sábado 3 de octubre? Bogotá tendrá una jornada con cielo entre parcialmente y mayormente nublado y una temperatura máxima cercana a los 18 °C, según el pronóstico del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER). Para las primeras horas del día no se contemplan precipitaciones, aunque la humedad permanecerá alta. Durante la mañana también se espera predominio de tiempo seco. En la tarde y la noche, el reporte consultado no prevé lluvias para la capital, aunque las condiciones pueden variar durante la jornada. El pronóstico señala una temperatura mínima de 10 °C, vientos suaves y una humedad promedio cercana al 91 %. Estos datos son consistentes, en términos generales, con el reporte del Distrito, que también anticipa cielo nublado durante buena parte de la jornada y predominio de tiempo seco, aunque no descarta algunas lloviznas aisladas y dispersas.

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