La Costa Caribe tendrá un fin de semana marcado por las lluvias debido al paso de la onda tropical 51, fenómeno que aumentará las precipitaciones en diferentes zonas del norte del país.

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Según el pronóstico del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), las lluvias se presentarán con mayor intensidad durante las tardes y noches, especialmente entre este viernes y el sábado. En algunos sectores podrían estar acompañadas de tormentas eléctricas.

La previsión incluye diferentes departamentos de la región Caribe, entre ellos La Guajira, Cesar, Magdalena, Bolívar, Sucre y Córdoba. También se contempla actividad de lluvias en sectores marítimos y zonas cercanas a la Sierra Nevada.

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En Barranquilla y otros puntos del Atlántico, los efectos del sistema ya comenzaron a sentirse con precipitaciones. El Ideam señaló que para la capital del Atlántico se esperaban lluvias durante la tarde y noche del viernes, además de condiciones lluviosas durante parte del sábado.

El panorama podría mantenerse durante el domingo, aunque el pronóstico apunta a una disminución progresiva de las precipitaciones. La meteoróloga Daniela Montaño, del Ideam, explicó que las lluvias comenzarían a perder intensidad durante esa jornada.

Las autoridades también mantienen la atención sobre los fuertes vientos que podrían acompañar las precipitaciones, por lo que el llamado es a seguir los reportes oficiales y tomar precauciones, especialmente en zonas costeras y durante episodios de tormenta eléctrica.

☝🏻Infórmate para estar preparado

Desde IDEAM, compartimos el seguimiento de ondas tropicales con corte al 20/09/2026 19:00 HLC. pic.twitter.com/eGr9wRy144 — Ideam Colombia (@IDEAMColombia) September 20, 2026

¿Qué es una onda tropical y por qué afecta a Colombia?

Una onda tropical es una perturbación atmosférica que se desplaza de este a oeste dentro de la zona tropical. Al avanzar puede favorecer el aumento de la nubosidad, la humedad y la formación de lluvias, especialmente cuando encuentra condiciones atmosféricas que facilitan el desarrollo de tormentas.

Estos sistemas pueden afectar a Colombia por su ubicación geográfica, pues suelen desplazarse desde el Atlántico tropical y atravesar o acercarse al territorio nacional. Cuando una onda tropical interactúa con la humedad disponible y otros factores meteorológicos, puede aumentar las precipitaciones en distintas regiones.

En la Costa Caribe, su paso puede ocasionar lluvias de variada intensidad, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. Por eso, el Ideam hace seguimiento a estos sistemas y ajusta sus pronósticos según su trayectoria y evolución.

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En el Consejo de Ministros, Ghisliane Echeverry Prieto, directora general del Ideam, explicó las causas que llevaron a la inundación en Córdoba y dio a conocer qué es lo que se tiene previsto en materia climática para esta región del país.