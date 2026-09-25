A diferencia de un controversial personaje que interpuso una tutela a Abelardo de la Espriella, la extradición de uno de los narcotraficantes en Colombia salió a flote a través de imágenes.

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Las autoridades judiciales enviaron a Estados Unidos a Geovany Andrés Rojas, conocido con el alias de ‘Araña’ en la madrugada de este viernes 25 de septiembre.

El procesado se desempeñaba como líder del grupo armado denominado Comandos de Frontera, agrupación ilegal que había entrado formalmente en las mesas de negociación impulsadas por la administración del expresidente Gustavo Petro.

Sin embargo, de forma clandestina continuaba coordinando homicidios selectivos contra defensores de derechos humanos y ciudadanos firmantes del acuerdo de paz.

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La justicia estadounidense requiere formalmente a Rojas por responsabilidades ligadas al tráfico internacional de estupefacientes.

Alias ‘Araña’, extraditado en la madrugada, permanecía recluido en la estación policial de Mártires, ubicada en la zona céntrica de Bogotá.

Poco antes del traslado, agentes adscritos a Interpol le notificaron la orden formal para iniciar la entrega internacional. El viaje contó con una parada técnica programada en Barranquilla.

En esa capital caribeña lo aguardaba el jefe de Estado, Abelardo De La Espriella. Así, se divulgaron las imágenes iniciales del operativo desplegado, con la realidad de cada uno de los momentos en la jornada.

Se observó al prisionero subir a un coche blindado con destino al terminal aéreo militar de Catam. Posteriormente, las autoridades le hicieron la reseña judicial antes de abordarlo en la nave del Departamento Antidrogas de Estados Unidos.

En las fotografías oficiales, Rojas viste el uniforme marrón con franja naranja habitual de los centros de reclusión del país. Además, lleva puesto casco táctico junto a un chaleco blindado de protección.

El extraditado aparece con esposas de seguridad en sus manos mientras observa con fijeza a las autoridades presentes. Su aspecto luce pensativo pero en condiciones estables de salud.

Asimismo, conserva un peso corporal similar al que registraba cuando fue capturado en un hotel del norte de Bogotá, de acuerdo con lo que se puede observar en las reveladoras imágenes divulgadas.

Previamente al viaje, la Fiscalía General de la Nación le imputó a alias ‘Araña’ cargos por homicidio, desplazamiento forzado y vinculación de menores.

Durante la audiencia judicial, el ente fiscalizador recriminó que el investigado ordenaba crímenes contra defensores sociales mientras sostenía diálogos con el gobierno Petro.

“Entre las víctimas hay cuatro líderes sociales, quienes habrían sido considerados un obstacle para los intereses ilícitos de la organización porque se oponían al control ejercido por los ‘Comandos de Frontera’ en la comercialización de pasta base de coca, las rutas del narcotráfico y otras economías ilícitas”, explicó la Fiscalía en la imputación de cargos.

Los expedientes remitidos a una Corte Federal estadounidense contienen pruebas contundentes sobre sus actividades de narcotráfico, con lo que su caso ahora queda en el análisis de ese país.

De esta manera, el antiguo participante en discusiones de paz deberá responder ante los estrados estadounidenses, en un caso que pone sobre la mesa actual del Gobierno.

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