Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La Asamblea Departamental del Tolima tomó una determinación clave este 25 de septiembre de 2026, cuando autorizó al Gobierno Departamental para que pueda avanzar con la enajenación del histórico Hotel Ambalá, tras un extenso proceso de análisis de alternativas y gestiones en torno al futuro de este inmueble ubicado en Ibagué.

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La decisión se dio con la aprobación del Proyecto de Ordenanza 039 del 14 de septiembre de 2026, que faculta a la Gobernación para iniciar el proceso de venta del Hotel Ambalá. Esta autorización llega después de múltiples intentos y exhaustivas evaluaciones por parte de la Administración Departamental, que, según la secretaria Administrativa y de Talento Humano, Nidia Yurany Prieto, cumplió con todas las gestiones previas requeridas antes de solicitar el respaldo de la Asamblea. Prieto afirmó: "Hoy tenemos la seguridad y la tranquilidad de que como Gobierno Departamental hicimos las gestiones correspondientes", destacando la transparencia y rigor con que se llevó a cabo el procedimiento.

Durante tres años, el Gobierno del Tolima evaluó diversas opciones para dar un uso adecuado al Hotel Ambalá. Como lo explicó el diputado Juan Guillermo Beltrán, se revisaron alternativas como impulsar una APP (Alianza Público-Privada), la cual fue descartada tras evaluar las condiciones de sismorresistencia del edificio. Asimismo, se llevaron a cabo conversaciones con reconocidas cadenas hoteleras, como la sociedad hotelera Tequendama y Hoteles Estelar. Sin embargo, ninguna de estas gestiones logró concretar una alianza o convenio que permitiera aprovechar el inmueble.

De acuerdo con los informes jurídicos, técnicos, financieros y contables, y tras convocatorias de arrendamiento e intentos de asociación, la Gobernación del Tolima concluyó que no existía otra alternativa distinta a la venta del hotel. Así, la gobernadora solicitó autorización a la Asamblea para proceder con la enajenación, autorización que finalmente fue concedida. Como lo señaló Beltrán, “no había otro camino distinto”.

Por su parte, el diputado ponente Brayam Escandón resaltó que la decisión está respaldada por el seguimiento detallado del proceso en mesas de trabajo y la revisión de la trazabilidad de las gestiones adelantadas por la administración. Una vez se concrete la enajenación y se reciban los recursos, la Gobernación tendrá que presentar un nuevo proyecto de ordenanza para solicitar la incorporación de ese dinero al presupuesto departamental, cumpliendo los procedimientos definidos por la ley.

¿Por qué se tomó la decisión de vender el Hotel Ambalá en Tolima?

La venta del Hotel Ambalá fue considerada la única salida viable por la Gobernación del Tolima, después de revisar durante tres años opciones como alianzas público-privadas y conversaciones con importantes cadenas hoteleras, que no resultaron exitosas por razones como las condiciones de sismorresistencia del edificio. Según declaraciones de la secretaria Nidia Yurany Prieto y del diputado Juan Guillermo Beltrán, se agotaron todas las posibilidades antes de solicitar la autorización para la enajenación.

¿Qué es una APP y por qué fue descartada como alternativa para el Hotel Ambalá?

Una APP, o Alianza Público-Privada, es un mecanismo de colaboración entre el Estado y empresas privadas para desarrollar proyectos de infraestructura o servicios. En el caso del Hotel Ambalá, esta opción fue descartada porque los estudios sobre la sismorresistencia del inmueble no cumplían con los estándares requeridos, lo que hizo inviable una alianza de este tipo, según informó el diputado Juan Guillermo Beltrán.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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