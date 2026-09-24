Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La Administración municipal de Ibagué, encabezada por el director de Seguridad, Sergio Saavedra, ha intensificado la vigilancia en los alrededores de las instituciones educativas de la ciudad. Estas acciones forman parte de la estrategia denominada ‘Ocobos Plus’, diseñada especialmente para mejorar la seguridad en los entornos escolares. Según Saavedra, los operativos se centran en los horarios de entrada y salida de los estudiantes, momentos en los que las autoridades consideran esencial monitorear el comportamiento y prevenir la presencia de objetos ilícitos o peligrosos en el interior de los colegios.

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Durante la ejecución de esta estrategia, se adelantan visitas sorpresa a las diferentes instituciones educativas. El propósito de estos controles es verificar que los estudiantes no porten elementos prohibidos, y para ello se realizan inspecciones a los morrales. Según lo informado por Saavedra, se ha logrado detectar armas blancas, sustancias estupefacientes y diversos objetos considerados no permitidos en los entornos escolares. Estas actuaciones no solo tienen un componente preventivo, sino también de acción inmediata.

En los procedimientos participan activamente la Policía de Infancia y Adolescencia, así como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). Estas entidades se encargan de seguir los protocolos adecuados cuando se presentan hallazgos durante las intervenciones, asegurando que los menores reciban el tratamiento correspondiente y que los casos no queden sin seguimiento. Saavedra explicó que si se detecta a un estudiante portando sustancias estupefacientes o elementos cortopunzantes, se inicia de inmediato el procedimiento dispuesto por las autoridades y se involucra a los padres de familia. Para los casos de sustancias, la administración incauta los elementos y aplica la medida correctiva correspondiente al padre del menor, reforzando así la importancia de la corresponsabilidad familiar en la formación de los jóvenes.

El director de Seguridad fue enfático en su llamado a los acudientes, instando a que estén atentos a los objetos y materiales que llevan los estudiantes a los colegios. Además, aseguró que las intervenciones se mantendrán hasta la finalización del calendario escolar en noviembre, con el objetivo de garantizar espacios cada vez más seguros para la comunidad estudiantil.

¿En qué consisten los operativos de la estrategia ‘Ocobos Plus’ en las instituciones educativas de Ibagué?

Los operativos de la estrategia ‘Ocobos Plus’ incluyen visitas sorpresivas a los colegios en horarios de entrada y salida de los estudiantes, donde las autoridades revisan los morrales para detectar armas blancas, sustancias estupefacientes y otros objetos prohibidos. Estas acciones buscan prevenir situaciones de riesgo y fortalecer la seguridad escolar.

¿Qué ocurre si un estudiante es encontrado con sustancias estupefacientes o elementos cortopunzantes en Ibagué?

Cuando un estudiante es hallado con sustancias estupefacientes o elementos cortopunzantes, las autoridades siguen un procedimiento que involucra la incautación de los objetos y la imposición de una medida correctiva al padre o acudiente del menor. Además, la Policía de Infancia y Adolescencia y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar intervienen para asegurar el adecuado manejo del caso y el bienestar del estudiante.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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