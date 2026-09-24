Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El Tolima atraviesa un momento de alerta por la disminución de lluvias y los impactos derivados del fenómeno de El Niño, un evento climático que altera los patrones habituales de precipitaciones. Frente a esta coyuntura, Alexander Castro, secretario de Cultura y Turismo del departamento, solicitó el jueves 24 de septiembre a los alcaldes intensificar sus planes de contingencia, haciendo hincapié en la importancia del ahorro de agua y la garantía del abastecimiento.

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La recomendación no solo involucra a los municipios en general, sino que pone especial atención en Ibagué. En la capital del Tolima, se planteó la necesidad de revisar estrategias con anticipación para asegurar el suministro del recurso hídrico en los próximos meses. No obstante, las autoridades han aclarado que hasta el momento no existe una declaración oficial de racionamiento de agua en la ciudad. Esta posibilidad se mantiene en estudio y dependerá de cómo evolucionen las condiciones climáticas y de los niveles de las fuentes que abastecen a la población.

La preocupación principal se fundamenta en las señales ya observadas en algunas fuentes hídricas. En agosto, la Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado (IBAL) advirtió que la quebrada Cay mostraba una reducción en su caudal. Sin embargo, señaló que los ríos Combeima y Cocora, así como la quebrada Chembe, conservaban niveles que garantizaban la continuidad del servicio de agua en la región. IBAL aclaró de manera enfática que, en ese momento, no existía un racionamiento activo para los habitantes de Ibagué.

Por su parte, la Corporación Autónoma Regional del Tolima (Cortolima), autoridad ambiental local, adoptó medidas para preservar las fuentes hídricas del departamento. La entidad hizo énfasis en la necesidad de priorizar el consumo humano, especialmente ante las consecuencias del fenómeno de El Niño. Cortolima anunció la realización de monitoreos constantes de los caudales, con la advertencia de que, si la situación llegara a agravarse, sería posible modificar o redistribuir las concesiones de agua para garantizar que el líquido llegue principalmente a la población.

Actualmente, el panorama en Ibagué y otras zonas del Tolima se basa en la prevención y el seguimiento detallado de los recursos hídricos. No existe un racionamiento confirmado, pero las autoridades insisten en que la ciudadanía debe reforzar el uso responsable del agua y evitar su desperdicio para enfrentar de mejor manera cualquier eventualidad futura.

¿Por qué el Tolima está en alerta por el fenómeno de El Niño y la disminución de lluvias?

El Tolima está en alerta debido a la reducción de precipitaciones ocasionada por el fenómeno de El Niño, que altera los patrones normales de lluvia y puede llevar a disminución en los niveles de fuentes hídricas. Las autoridades han notado descensos en caudales y advierten sobre la importancia de prepararse para potenciales escenarios de escasez de agua.

¿Qué medidas anuncian las autoridades del Tolima para garantizar el suministro de agua?

Las autoridades del Tolima, incluyendo Cortolima y IBAL, han solicitado fortalecer los planes de contingencia, priorizar el consumo humano y hacer monitoreo constante de los caudales de las fuentes hídricas. Se mantiene el llamado al consumo responsable y la posibilidad de reorganizar las concesiones si la situación se complica.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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