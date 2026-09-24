Por: EL PILON SA

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Un trabajo anticipado de inteligencia llevado a cabo por las unidades de la Policía Metropolitana de Valledupar impidió lo que prometía ser un millonario hurto bajo la modalidad de fleteo en el norte de esa ciudad, de acuerdo con el reporte oficial. El operativo, resultado de acciones coordinadas y seguimiento previo, concluyó en el barrio Villalba con la captura de cuatro personas, quienes se movilizaban en una camioneta y una motocicleta al momento de ser interceptadas por las autoridades.

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Tras la detención, los uniformados realizaron un registro preventivo que permitió hallar una pistola calibre 9 milímetros, munición y cuatro teléfonos celulares en poder de los sospechosos. Según manifestó el coronel Germán Alexander Gómez Aranguren, comandante de la Policía Metropolitana de Valledupar, el trabajo de inteligencia fue fundamental para orientar la rápida respuesta de los cuadrantes encargados de la vigilancia en la zona. El alto oficial señaló: “La información obtenida de manera anticipada permitió orientar la reacción policial y prevenir la posible materialización del hurto. Asimismo, las investigaciones continúan para determinar la posible participación de otras personas”.

Los cuatro sujetos detenidos fueron identificados como Rubén Darío Salcedo Rueda, de 33 años; Andri de Jesús Obredor Pérez, de 53 años; Jorge Luis Daza González, de 37 años, y Freylin David Guerrero Cardales, de 19 años. Las primeras hipótesis formuladas por los investigadores sugieren que algunos de los capturados provenían de Cartagena y Barranquilla, ciudades ubicadas en la región Caribe, y habrían llegado a Valledupar con el objetivo exclusivo de perpetrar el fleteo, posiblemente en colaboración con delincuentes locales.

Durante el proceso de verificación de antecedentes en las bases de datos de la Fiscalía y la Policía, los investigadores establecieron que este grupo suma en total 20 anotaciones judiciales por delitos de alto impacto, que incluyen homicidio, hurto, fuga de presos, porte ilegal de armas de fuego, tráfico de estupefacientes, falsedad ideológica en documento público y constreñimiento ilegal. Tanto los capturados como los vehículos y el arma incautada fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde se llevarán a cabo las audiencias de legalización de captura, imputación de cargos y definición de medida de aseguramiento.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es el fleteo y cómo operan las bandas que lo realizan en Colombia?

El fleteo es una modalidad de hurto en la que los delincuentes siguen a personas que acaban de retirar grandes sumas de dinero de bancos u oficinas hasta interceptarlas posteriormente para despojarlas del efectivo, generalmente utilizando motos o carros y, en ocasiones, armas de fuego. La información oficial indica que estas bandas pueden estar integradas tanto por personas de distintas ciudades como por delincuentes locales.

¿Qué consecuencias tienen los antecedentes judiciales en el proceso penal en Colombia?

Según los datos recolectados durante la operación, los capturados suman 20 antecedentes por graves delitos. Estos antecedentes son relevantes en el proceso penal, pues al ser verificados por la Fiscalía General de la Nación y la Policía sirven para fundamentar la solicitud de medidas de aseguramiento y pueden incidir en las decisiones judiciales respecto a la libertad o detención preventiva de los implicados.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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